أمريكا وإقليم كوردستان يشددان على ضرورة المزيد من التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي

شدد وفد عسكري أمريكي، اليوم الأربعاء، على أهمية توحيد البيشمركة كنقطة تحول في تطوير وتقوية إقليم كوردستان.

وكشف بيان لرئاسة الإقليم، أن نائب رئيس الإقليم الشيخ جعفر الشيخ مصطفى استقبل كلاً من المستشار الأعلى العسكري تيك دوسيتش، ونائب مدير مجموعة المستشارين العسكريين الأمريكيين في إقليم كوردستان تود بوروس، وناقش معهما آخر تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة والمساعدات العسكرية الأمريكية لقوات البيشمركة وتقييم الوضع العسكري وعملية الإصلاح وتوحيد البيشمركة وعدد من المسائل الأخرى.

وأكد البيان، أن نائب رئيس الإقليم ثمّن عالياً دور وتأثيرات التحالف ضد داعش في المنطقة، مؤكداً على «ضرورة المزيد من التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقي بهدف حماية واستقرار المنطقة».

وأضاف البيان، أن الشيخ مصطفى سلط الضوء على خطوات عملية الإصلاح و«تسريع الآلية المهمة لخدمة عملية التوحيد».

ونوه البيان إلى أن الوفد الضيف جدد التأكيد على أن قواتهم ستستمر في الدعم والتعاون العسكري لقوات البيشمركة، كما أكد بأنهم ينظرون بعين الاهتمام لعملية الإصلاح وتوحيد البيشمركة، عاداً إياها نقطة تحول في تطوير وتقوية إقليم كوردستان.

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