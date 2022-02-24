أوكرانيا تعلن إسقاط عدد من الطائرات الروسية.. وموسكو تنفي

إسقاط الطائرات تم في منطقة لوغانسك الانفصالية- جيتي

نفى الجيش الروسي، إسقاط طائرة عسكرية شرق أوكرانيا، كما أنه أعلن عن تدمير كافة أنظمة الدفاع الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية.

ولم تعلق وزارة الدفاع الروسية، على إعلان كييف إسقاط 5 طائرات روسية ومروحية واحدة في إقليم لوغانسك.

إسقاط طائرات روسية

قال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة حربية روسية شرق البلاد، كما أنه أعلن عن إسقاط 5 طائرات حربية روسية وهليكوبتر في منطقة لوغانسك الانفصالية.

وقالت قوات حرس الحدود الأوكرانية، إنها تتعرض للهجوم على طول الحدود الروسية والبيلاروسية، مشيرة إلى أن الهجوم يستهدف قواتها في شبه جزيرة القرم، في حين نفى الجيش الأوكراني، ما تردد عن إنزال قوات روسية في مدينة أوديسا الأوكرانية.

وأوضحت قوات حرس الحدود الأوكرانية، أن الهجمات على وحداتها ودورياتها الحدودية تمت باستخدام مدفعية وعتاد ثقيل وأسلحة صغيرة.