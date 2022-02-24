أوكرانيا.. مقتل واصابة العشرات من الجنود اثناء تصديهم للغزو الروسي

اعلنت الرئاسة الاوكرانية يوم الخميس، عن مقتل وإصابة العشرات من الجنود الأوكرانيين في الاجتياح الروسي للبلاد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر في الرئاسة الاوكرانية، أن 40 جنديا قتلوا واصيب العشرات أثناء تصديهم للاجتياح الروسي للبلاد.

أعلن مسؤول أوكراني دخول أول قوات روسية إلى مدينة خاركيف، وذلك تزامنًا مع بدء عملية عسكرية روسية داخل أوكرانيا.

ونقلت وكالة “رويترز” الإخبارية عن وسائل إعلام محلية في أوكرانيا، قولها إن السلطات الأوكرانية ستفرض الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد فيما وسائل إعلام أمريكية إن صواريخ روسية استهدفت مركز قيادة الجيش الأوكراني في عاصمة أوكرانيا كييف ومدينة وخاركيف.

كما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، في نبأ عاجل لها، بسماع دوي انفجارات ضخمة على جبهة شرق أوكرانيا، مشيرةً إلى سماع دوي انفجارات في كييف وكراماتورسك وأوديسا وخاركوف.

وأجاز الرئيس الروسي للقوات تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس بأوكرانيا.

من جانب آخر، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن واشنطن وحلفائها، سيردون بطريقة موحدة وحاسمة، على إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.

وقال بايدن في بيان: “أراقب الوضع من البيت الأبيض وسأتحدث إلى نظرائي في مجموعة السبع اليوم الخميس، وسننسق مع أعضاء حلف الأطلسي لضمان رد قوي وموحد على التحركات الروسية”.