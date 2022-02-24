اختفت ثم ظهرت جثة.. لغز وفاة الممثلة ليندسي بيرلمان يُحير هوليود

حيرت ليندسي بيرلمان محبيها بلغز اختفائها المفاجئ يوم 13 فبراير الحالي، ليحدث خبر العثور على جثتها داخل سيارة صدمة وسط تساؤلات حول تفاصيل الحادث.

فقد عثرت السلطات على جثمان بيرلمان، صباح الجمعة الماضي، عندما استجاب عناصر الشرطة لبلاغ بحالة وفاة بالقرب من مدخل منتزه رونيون كانيون في هوليوود، حسبما ذكرت إدارة شرطة لوس أنجلوس.

العثور على جثة ليندسي بيرلمان

استجاب ضباط منطقة هوليود في الثامنة والنصف صباحًا لنداء إذاعي للتحقيق في وفاة بشارع فرانكلين وشمال سييرا بونيتا، يقع جنوب منتزه رونيون كانيون، وهو مكان شهير للمشي مسافات طويلة في هوليود، ليكشف مكتب قاضي التحقيق في مقاطعة لوس أنجلوس بعد ذلك عن أن المتوفاة هي ليندسي إيرين بيرلمان.

لم تعلن السلطات سبب وفاة الممثلة البالغة من العمر 43 عامًا حتى الآن، رغم الانتهاء من تشريح الجثة، ولا يزال التحقيق في ملابسات الوفاة جاريًا، بحسب الطبيب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس.

الزوج المحطم يشكر الجميع

كتب زوجها فانس سميث، على إنستجرام: “عثرت الشرطة على ليندسي، لقد رحلت، أنا محطم، أشكر الجميع على حبهم وجهودهم، وأطلب منكم احترام خصوصية عائلتها في هذا الوقت”.

كانت بيرلمان مفقودة منذ 13 فبراير الجاري، وشوهدت آخر مرة في لوس أنجلوس نحو الساعة 9 مساءً. بالتوقيت المحلي، وفقًا للأصدقاء والعائلة، ونشر زوجها عبر إنستجرام صورة لامرأة على شاطئ صخري، ظنًا منه أنها هي في محاولة يائسة للمساعدة في العثور عليها.

وفي 17 فبراير الجاري، قالت شرطة لوس أنجلوس، إن عائلة بيرلمان أبلغت عن اختفائها بعد غيابها عن المنزل لأيام، ولم يُر أو يسمع عنها شيء منذ ذلك الوقت، وأن أصدقاءها وعائلتها يخشون على سلامتها.

LAPD Missing persons unit is seeking the public assistance in locating Lindsey Erin Pearlman. Any information of Lindsey’s whereabouts, please contact the Missing Persons Unit during business hours at 213-996-1800. After business hours or weekends please contact 877-527-3247. pic.twitter.com/sXlD3oQGDP — LAPD Missing Persons Unit (@LAPDMPU) February 17, 2022

والد ليندسي يرصد مكافأة لمن يعثر عليها

وجهت ابنة عمها، سافانا بيرلمان، يوم 17 فبراير نداءً على تويتر، وكتبت: “شعب لوس أنجلوس، ابنة عمي ليندسي بيرلمان مفقودة، عمي يقدم مكافأة لمن يعثر عليها، أبقوا أعينكم مفتوحة”.

وغردت سافانا مجددًا على تويتر، وقالت: “طلبت مني أخت ليندسي مشاركة الخط الساخن الوطني للانتحار: 1-800-273-8255″، وأضافت: “للعلم أنتِ لستِ وحيدة حقًا”.

هل انتحرت ليندسي بيرلمان؟

زعم أحد حراس الأمن، الذي يعمل في منتزه رونيون كانيون القريب، أنه عندما عثرت الشرطة على جثة بيرلمان كانت هناك حبوب متناثرة في جميع أنحاء السيارة من الداخل.

بيرلمان من مواليد شيكاغو عام 1978، وكانت نشطة في مجتمع شيكاغو الذي درست في أشهر معاهده، ثم انتقلت إلى لوس أنجلوس بعد حصولها على دور في مسلسل “شيكاغو جاستس” وقدمت أدوارًا شهيرة أخرى في مسلسلات “إمباير” و”أمريكان هاوس وايف”.

وقدمت أيضًا عديدًا من العروض المسرحية في شيكاغو، لمدة 7 سنوات، وقدمت عرضًا جوالًا بعنوان “إشارات جنسية”، استخدم الكوميديا ​​للتوعية حول الاعتداء الجنسي في القواعد العسكرية وحرم الجامعة، وشهدت مسيرتها كثيرًا من التعثر ودخلت للعلاج في مصحات تأهيل أكثر من مرة، وهو ما يعزز التكهنات بأن الفقيدة ماتت منتحرة.

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