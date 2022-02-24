الاعتداء على ثلاثة طلاب كورد في جامعة بتركيا

هاجمت مجموعة من الطلبة الأتراك يوم أمس الثلاثاء (22 شباط 2022)، ثلاثة من الطلبة الكورد في جامعة آكدنيز بمحافظة أنطاليا التركية، وأصابتهم بجراح.

وتشير المعلومات إلى أن مجموعة الطلبة الأتراك كانت تتألف من نحو 30 شخصاً كانوا يجوبون الحرم الجامعي منذ الصباح ويتحرشون بالطلبة الكورد ليهاجمهوهم ويعتدوا عليهم بالضرب في المساء.

ويقول زملاء الطلبة الثلاثة، إنهم تعرضوا للاعتداء لأنهم كورد وأنهم كانوا يقفون في وجه “الفاشية”.

ويقول واحد من طلبة الجامعة: “أدخل ثلاثة من زملائنا اليوم إلى قسم الطوارئ بمستشفى جامعة آكدنيز بسبب كونهم كورداً وكانوا يتمسكون بثقافتهم ولغتهم. ليعلم الذين يشرعنون هذا أن الكورد لن يتركوا الجامعة. فهم يستفيدون من حقهم في التعليم، وسيستمرون في وجودهم”.

في المقابل، أنشأت حركة أولكوجو المعروفة بـ”الذئاب الغبر” وهي حركة الشبيبة التابعة لحزب الحركة القومية التركي، في مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ “آكدنيز ستكون مقبرة للإرهاب” وتقول إنها لن تسمح بتأييد (بي كا كا) في أي حرم جامعي.

وحمل حزب الشعوب الديمقراطي هذه القضية إلى البرلمان التركي مطالباً السلطات في البلد بالقبض على الأشخاص الذين هاجموا الطلبة الكورد الثلاثة.

وتشير نائبة رئيس كتلة حزب الشعوب الديمقراطي البرلمانية، مرال دانش بيشتاش: “قالت المجموعة العنصرية التي نفذت الهجوم، لن نسمح ببقاء أمثالكم هنا، أنتم تأكلون على مائدتنا. الطلبة الثلاثة المعتدى عليهم كورد. في الواقع عندما تقع حوادث كهذه ندعو الحزب الحاكم إلى عدم السماح بحدوث هذه الأمور واتخاذ الإجراءات ضدها. يجب التخلي عن التصريحات التي تمهد لحوادث من هذا النوع وتستقطب المجتمع، ونؤكد بصورة خاصة على هذه النقطة”.

ولم يتم حتى الآن إلقاء القبض على الطلبة الذين هاجموا الطلبة الثلاثة الكورد في الحرم الجامعي.

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