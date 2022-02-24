التحالف الثلاثي الأقرب لكسب أصوات الفئة المحايدة والمالكي يتزعم الثبات الوطني

بغداد/ تميم الحسن

سباق بعيدا عن الاضواء انطلق منذ ايام باتجاه “الكتلة المتأرجحة”، وهي مجموعة النواب والقوى السياسية الصغيرة التي مازالت خارج دائرة التنافس بين “التيار والتنسيقي”.

ويأمل طرفا النزاع السياسي اقناع اكبر عدد من تلك الفئة، وضمه الى صفه لكسر حاجز ثلثي اعضاء البرلمان الذي اقرته المحكمة الاتحادية لوجوب انتخاب رئيس الجمهورية.

وكانت القوى السياسية قبل قرار القضاء الاخير (ثلثي المقاعد)، يتنافسون على اعلان الكتلة الاكبر، والذي لم يعد كافيا الان، حيث يبحث الجميع عن 220 مقعدا على الاقل.

وتنقسم الفئة المحايدة في البرلمان الى نحو 9 مجاميع، بين احزاب وتحالفات تشكلت بعد الانتخابات، وافراد مستقلين.

وبحسب الارقام فان التحالف الثلاثي الذي يضم التيار الصدري وجزء من القوى السنية والكردية هو الاقرب الى تحقيق “الثلثين” اذا انضم اليهم فريق المستقلين.

لكن الاطار التنسيقي، هو الاخر بات قريبا من اعلان تحالف واسع بزعامة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي، ويزعم (التنسيقي) بانه سيحقق الاغلبية.

أسبوع آخر من التفاوض

يجري هذا في وقت اعطت فيه المحكمة الاتحادية، اسبوعا اخر للتفاهم بين القوى السياسية، قبل ان تبت في مصير اعلان البرلمان فتح باب الترشيح لمنصب “الرئيس” للمرة الثانية.

وقررت المحكمة الاتحادية، امس الأربعاء، تأجيل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من شباط 2022.

وبعد اخذ إفادات المدعي والمدعى عليه، قررت المحكمة تأجيل البت بالدعوى إلى الأول من شهر آذار المقبل.

وكان متوقعاً ان يحرك حسم المحكمة للطعن المقدم بقرار البرلمان، المياه الراكدة منذ نحو شهر، وتبدأ القوى السياسية بالتفاعل مجدداً والوصول الى اتفاق حول المضي بتشكيل الحكومة.

وكانت “الاتحادية” قد فسرت في وقت سابق من شباط الحالي، نصاب جلسة اختيار رئيس الجمهورية، بالحاجة الى ثلثي اعضاء المجلس.

ومنذ ذلك الحين، ومع قرار القضاء ابعاد هوشيار زيباري، ابرز المرشحين للرئاسة، قاطعت القوى السياسية بطرفيها (التيار والتنسيقي) الجلسات.

وحتى الان لا يملك اي من الجهتين الاصوات الكافية لتمرير باقي الاستحقاقات، عقب الجلسة الوحيدة المكتملة النصاب التي جرت في الشهر الماضي، وانتهت باختيار رئيس البرلمان ونائبيه.

الفئة المحايدة

وبحسب معلومات وردت الى (المدى) ان “التحالف الثلاثي يعمل على تمتين تحالفه وزيادة اعداده من خلال ضم اطراف اخرى”.

وتوجد في البرلمان 9 جهات، لم تعلن موقفها بشكل رسمي تجاه اي من طرفي الخصومة، ويقدر عدد هؤلاء بـ46 مقعدا.

ويمثل هذه الفئة تحالف من اجل الشعب ويضم 18 مقعدا، الكتلة الشعبية 4 مقاعد، تحالف تصميم بزعامة النائب عامر الفايز (4 نواب).

اضافة الى اشراقة كانون (6 مقاعد)، تجمع صوت المستقلين (4 مقاعد)، الاتحاد الاسلامي الكردستاني (4 مقاعد).

كما يضم فريق المحايدين، مجموع النواب المسيحيين في تحالف بابليون ولديهم 4 مقاعد، وجماعة العدل الكردستانية مقعد واحد، والمستقل فاروق حنا عن “كوتا” المسيحيين.

وبذلك فان التحالف الثلاثي سيعلن امتلاكه ثلثي البرلمان (220 مقعدا) في حال انضمت كل الفئات المستقلة والمحايدة في البرلمان.

ويضم التحالف الثلاثي 174 مقعدا، 74 منها للتيار الصدري، 69 للقوى السنية تحالف سيادة (عزم وتقدم)، و31 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني

وكان التحالف قد جمع اكثر من تلك المقاعد في الجلسة الافتتاحية للبرلمان، حيث صوت على محمد الحلبوسي رئيس البرلمان وشريك “الصدر” بـ 200 صوت.

وفق ذلك فان التوقعات كانت تشير الى استعادة التحالف الثلاثي هذا الرقم بسهولة في حال حسمت المحكمة الاتحادية قضية ترشيح رئيس الجمهورية.

وأعلن البرلمان، الثلاثاء الماضي، قائمة جديدة تضم 33 مرشحا لمنصب رئيس الجمهورية، باضافة 8 اسماء عن القائمة السابقة.

ووفق بيان للدائرة الإعلامية للبرلمان، فإن “59 مرشحا تقدموا لتولي منصب رئيس الجمهورية، وجرى استبعاد 26 لأسباب أبرزها عدم توفر الخبرة السياسية، وعدم الحصول على شهادة جامعية”.

ونشر البرلمان أسماء المرشحين المؤهلين لتولي المنصب وهم 33 أبرزهم: برهم صالح (مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، رئيس الجمهورية الحالي)، وريبر خالد (مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني).

وكان البرلمان قد نشر في المرة الاولى للترشيحات على منصب رئاسة الجمهورية 25 اسما، قبل ان يتم استبعاد زيباري، ويعاد فتح باب الترشيحات مجددا في 8 شباط .

وتنص المادة (72 ب) من الدستور على انتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 30 يوما من انعقاد أول جلسة للبرلمان المنتخب، وقد انقضت هذه المدة بالفعل، باعتبار أن البرلمان عقد أولى جلساته في 9 كانون الثاني الماضي.

وللحيلولة دون حدوث فراغ رئاسي، قررت المحكمة الاتحادية العليا، في 13 كانون الثاني الماضي، الإبقاء على الرئيس برهم صالح في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد.

وتنص المادة 70 من الدستور على أن “ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيسا للجمهورية بأغلبية ثلثي عدد أعضائه (220 نائبا من أصل 329)”.

“ثبات” المالكي

بالمقابل يزعم الاطار التنسيقي، بانه صار قريبا من اعلان تشكيل تحالف موسع، برئاسة نوري المالكي.

وبحسب محمود الحياني، عضو الاطار التنسيقي الذي تحدث لـ(المدى) عن ان الكتلة تضم الان 130 نائبا وسيطلق عليها اسم “الثبات الوطني”.

ويشير الحياني الى ان هذه الكتلة “لاتستطيع تشكيل الحكومة لوحدها، ونأمل ان نضم اطرافا من المستقلين او التحالف الثلاثي او التيار الصدري”.

وجاء الاعلان عن قرب تشكيل الكتلة الواسعة، بعد ان كشفت (المدى) عن وصول موفد شيعي يحمل جنسية عربية، للوساطة بين “الصدر” و”المالكي” للملمة البيت الشيعي.

واعلن زعيم التيار الصدري في وقت سابق، خلال مقطع مصور، بانه يرحب بكل اطراف الإطار التنسيقي باستثناء المالكي.

لكن الحياني، عضو “التنسيقي” يقول ان “زعيم التيار الصدري سيغير موقفه اذا وجد ان التحالف الجديد وطني ولديه رغبة في الإصلاح وحصر السلاح”.

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