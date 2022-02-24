الخط الذي لن يتخطاه بايدن : لن نرسل جنودا للقتال في أوكرانيا

بايدن يقول إنه لن يرسل قوات أمريكية لمحاربة القوات الروسية في أوكرانيا. ويقول بعض النقاد إن هذا موقف ستستغله روسيا وستتذكره الصين.

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي

بينما ينقل الزعيم الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى الأراضي الأوكرانية ويهدد بغزو أوسع للبلاد ، يرد الرئيس جو بايدن بكلمات إدانة وعقوبات اقتصادية وجهود لحشد حلفاء الولايات المتحدة لمواجهة موسكو.

لكن أحد الخيارات التي لا يزال بايدن غير راغب في استخدامه هو إرسال قوات أمريكية لمحاربة القوات الروسية في أوكرانيا.

بايدن ميت للغاية وهو عازم على تجنب احتمال مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وروسيا لدرجة أنه انسحب من أوكرانيا عشرات القوات الأمريكية التي كانت تدرب مقاتلي ذلك البلد. كما حذر مؤخرًا من أنه لن يرسل قوات أمريكية لإجلاء الأمريكيين العالقين في أوكرانيا ، مشيرًا إلى خطر حدوث صدام.

وأوضح بايدن في مقابلة أذيعت في وقت سابق من هذا الشهر مع ليستر هولت من محطة إن بي سي نيوز: “هذه حرب عالمية عندما يبدأ الأمريكيون وروسيا إطلاق النار على بعضهم البعض”. “نحن في عالم مختلف تمامًا عما كنا عليه في أي وقت مضى.”

يوم الثلاثاء ، بينما كان يضع الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية على الكرملين بسبب غزوه ، أكد بايدن مرة أخرى: “هذه خطوات دفاعية تمامًا من جانبنا. ليست لدينا نية لمحاربة روسيا “.

تدعم استطلاعات الرأي الشعور بأن الرأي العام الأمريكي متردد في التورط في حرب إطلاق نار في أوروبا على بلد لا يمكن أن يجده سوى عدد قليل من الأمريكيين على الخريطة. كل من روسيا والولايات المتحدة قوتان نوويتان ، مما يزيد المخاوف من التصعيد.

لكن موقف بايدن يثير أيضًا السؤال: هل كان بوتين سيجري حسابات مختلفة في أوكرانيا هذا الأسبوع إذا أثار بايدن احتمال نشر قوات أمريكية؟ أم هل كان ينبغي لبايدن أن يظل صامتًا بشأن ما سيفعله – اعتماد موقف استراتيجي غامض كان من الممكن أن يردع بوتين؟

يقول منتقدو موقف بايدن إنه من المستحيل تقييم التاريخ البديل الذي كان من الممكن أن يحدث لو أن بايدن أبقى الخيار العسكري على قيد الحياة. بعد كل شيء ، كان لبوتين وجود داخل أوكرانيا منذ عام 2014 ، عندما غزاها لأول مرة ، ويبدو أنه عازم على الاستيلاء على المزيد من البلاد.

لكن بعض النقاد يجادلون بأن ما استخلصه الزعيم الروسي من عدم استعداد بايدن لنشر القوات هو أنه يستطيع الإفلات كثيرًا ، والصين تتعلم الشيء نفسه لأنها تزن كيفية التعامل مع تايوان.

قال كوري شاك ، مدير دراسات السياسة الخارجية والدفاعية في معهد أمريكان إنتربرايز ، الذي انتقد موقف بايدن في مقال رأي حار في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال شاك في مقابلة إنه أضف إلى تحفظ بايدن على أوكرانيا انسحابه للقوات الأمريكية من أفغانستان ، وسيعتقد القادة الشيوعيون الصينيون “لسنا مستعدين للقتال من أجل أي شيء”.

بايدن ومساعدوه على علم بهذه الانتقادات. ولكن عندما سئلوا عما إذا كانت تحركات بوتين قد أثارت إعادة التفكير أو التذمر داخل الإدارة بشأن موقف بايدن ، فإن ردودهم صريحة.

قال مسؤول كبير في الإدارة: “لا”.

وأضاف مسؤول في البنتاغون “لا قطعا”. “لا أحد يريد المجازفة بحرب نووية مع روسيا بسبب أوكرانيا.”

الجدول والخيارات

لا يوجد ما يشير إلى أن إرسال القوات الأمريكية للقتال في أوكرانيا كان موضوعًا جادًا للنقاش داخل إدارة بايدن ، على الرغم من وجود تقارير تفيد بأن المسؤولين الأمريكيين يفكرون فيما إذا كانوا سيرسلون مستشارين عسكريين إلى البلاد. “المستشار العسكري” هو مصطلح مرن في قاموس البنتاغون يمكن أن يعني أفراد الخدمة الفعلية أو جنود الاحتياط الذين يقدمون المساعدة أو التدريب في ساحة المعركة ؛ في كثير من الأحيان ، يكون المستشارون من القبعات الخضراء.

في تشرين الثاني (نوفمبر) ، استخدم مسؤول كبير في وزارة الخارجية العبارة الكلاسيكية التي يلجأ إليها العديد من القادة الأمريكيين عند التلميح إلى أن القوة العسكرية المحتملة قيد الدراسة.

وقالت كارين دونفريد ، مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الأوروبية والأوروبية الآسيوية: “كما يمكنك أن تدرك ، فإن جميع الخيارات مطروحة على الطاولة ، وهناك مجموعة أدوات تتضمن مجموعة كاملة من الخيارات”.

ومع ذلك ، في ديسمبر ، قال بايدن بشكل قاطع “هذا ليس مطروحًا على الطاولة” عندما سئل عما إذا كان يفكر في نشر قوات أمريكية في أوكرانيا ، وردد مساعدوه صدى ذلك علنًا في الأيام التي تلت ذلك.

بصرف النظر عن المخاوف من اندلاع حرب نووية ، يشير المسؤولون الأمريكيون سراً إلى أسباب أخرى لتجنب نشر القوات في أوكرانيا ، وعلى رأسها أن الولايات المتحدة ليس لديها مسؤوليات معاهدة تجاه أوكرانيا أو مصالح الأمن القومي الحساسة على المحك هناك. لا تقع أوكرانيا على طول الحدود الأمريكية ، ولا تستضيف قواعد عسكرية أمريكية وليست شريكًا تجاريًا رئيسيًا ، من بين أسباب أخرى.

لكن هذه التفسيرات لم تمنع الولايات المتحدة من استخدام قوتها العسكرية لصالح الآخرين في الماضي.

خلال معرض جورج إتش. إدارة بوش ، حشدت الولايات المتحدة الدول الأخرى لإخراج صدام حسين من الكويت ، على الرغم من عدم وجود أي التزام بموجب المعاهدة تجاه ذلك البلد الصغير. وشملت مصالح واشنطن في ذلك الوقت حماية إنتاج النفط والغاز في الشرق الأوسط.

خلال إدارة باراك أوباما ، تدخلت الولايات المتحدة عسكريًا في ليبيا لمنع الديكتاتور معمر القذافي من مهاجمة مدينة بنغازي التي يسيطر عليها الثوار ، وهي عملية مبررة أساسًا على أسس حقوق الإنسان.

لقد تطورت وجهات نظر بايدن بشأن التدخل الأمريكي نحو مزيد من الحذر خلال العقود العديدة التي قضاها في نظر الجمهور.

في التسعينيات ، بصفته عضوًا في مجلس الشيوخ ، أيد استخدام القوة الأمريكية لقمع القتال العرقي في البلقان. ولكن ، بفضل الصراعات الأمريكية في أفغانستان والعراق جزئيًا ، أصبح أكثر حذرًا من نشر القوة العسكرية الأمريكية.

كنائب لرئيس أوباما ، على سبيل المثال ، عارض التدخل في ليبيا ، قائلاً إن الولايات المتحدة ليس لديها مصالح استراتيجية كبرى هناك. في السنوات اللاحقة ، أشار إلى الفوضى في البلاد على أنها تثبت صحته.

وبالمثل ، عارض بايدن بشدة زيادة القوات الأمريكية في أفغانستان ، داعياً إلى تقليص أثر مكافحة الإرهاب. في ذلك الصراع الذي دام 20 عامًا ، ورث دور صانع القرار النهائي ، وأمر القوات الأمريكية بالخروج من أفغانستان العام الماضي. ودافع عن القرار رغم الفوضى التي أعقبت ذلك ، بما في ذلك التفجير الذي قتل فيه 13 جنديًا أمريكيًا وعشرات الأفغان في كابول.

ما فعله بايدن ، كما لاحظ مسؤولو الإدارة في دفاعه عن موقفه ، هو إرسال أو إعادة نشر آلاف القوات الإضافية إلى دول الناتو بالقرب من أوكرانيا. تم تصميم عمليات نشر القوات هذه لردع بوتين عن التفكير في أنه يستطيع نقل حربه إلى ما وراء أوكرانيا وإلى دول الناتو ، التي يقع على عاتق الولايات المتحدة التزام بموجب المعاهدة بالدفاع عنها.

كما زاد بايدن المساعدات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية لأوكرانيا ، حيث أرسل الصواريخ والذخيرة والمعدات ، على أمل منحها فرصة قتالية ضد الجيش الروسي المتفوق.

حتى أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها إدارته نيابة عن أوكرانيا دفعت بعض الدول الآسيوية إلى التعبير عن رفضها تجاه روسيا. وقالت اليابان هذا الأسبوع إنها ستفرض عقوبات على موسكو.

في غضون ذلك ، انتقدت الصين العقوبات المفروضة على روسيا وفكرة توسيع الناتو على الرغم من أنها ، في الوقت الحالي ، ابتعدت عن تأييد تحرك موسكو إلى شرق أوكرانيا. من المحتمل أن ترى بكين رد فعل المجتمع الدولي على الغزو الروسي لأوكرانيا كنمط محتمل يمكن أن ينتج إذا حاولت الصين السيطرة على تايوان.

لطالما حافظت الولايات المتحدة على سياسة “الغموض الاستراتيجي” تجاه تايوان ، مما يعني أنها لن تقول ما إذا كانت ستتدخل عسكريًا لمساعدة الجزيرة في الدفاع عن نفسها ضد محاولة الصين للاستيلاء عليها. في الوقت نفسه ، تعد الولايات المتحدة موردًا رئيسيًا للأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى للتايوانيين.

بدا أن بايدن العام الماضي يشير إلى أن الولايات المتحدة ستدافع عن تايوان إذا تعرضت للهجوم. أصر البيت الأبيض على أن بايدن لم يقصد الإشارة إلى أي تغيير في سياسة الغموض الاستراتيجي. لكن الخلاف أدى إلى دعوات لواشنطن لتبني موقف أوضح بشأن ما ستفعله لتايوان ، خاصة وأن الصين تكثف تحركاتها العدوانية تجاه الجزيرة.

السياسة الأمريكية الصعبة

عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا ، هناك عامل آخر أقل شهرة وهو يدفع نفور الإدارة من استخدام القوات: السياسة الداخلية مشبوه.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن هناك رغبة ضعيفة بين الأمريكيين لخوض حرب أخرى ، خاصة بعد التجربة الأمريكية الدموية في أفغانستان ، والتي انتهت باستيلاء مقاتلي طالبان على البلاد.

لقد نال موقف بايدن بشأن أوكرانيا تعاطفًا ليس فقط من زملائه الديموقراطيين ولكن حتى من الجمهوريين الذين يدركون جيدًا المزاج العام. حتى أن بعض عناصر قاعدة الحزب الجمهوري ، بدفع من مضيف قناة فوكس نيوز المحافظ تاكر كارلسون ، يقفون إلى جانب روسيا ضد أوكرانيا ، مما يزيد من الطبيعة الغريبة للجدل السياسي.

رفض السناتور ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا) ، المتشدد بشكل عام بشأن السياسة الخارجية وغالبًا ما ينتقد فريق بايدن ، يوم الثلاثاء فكرة إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا ، قائلاً: “لن تكون الحرب بين الولايات المتحدة وروسيا جيد لأي شخص “.

قال روبيو على شبكة سي بي إس: “هاتان أكبر قوتين نوويتين في العالم ، وهذا أحد الأشياء – حتى ونحن حازمون في استجابتنا – [أنه] يتعين علينا محاولة كل شيء ممكن لتجنب ذلك ، لأنه يمكن أن يتصاعد بسرعة كبيرة”. . “لسنا رجال شرطة العالم. نحن لا نرسل قوات إلى أوكرانيا “.

في حين أن وجهة نظر روبيو هي وجهة نظر مشتركة بين اليسار واليمين ، إلا أن هناك بعض المشرعين منزعجين من عدم مرونة بايدن بشأن مسألة القوات.

كتب السناتور الجمهوري روجر ويكر ، السناتور الجمهوري عن ولاية ميسيسيبي ، في مجلة ناشونال ريفيو الأسبوع الماضي: “لا يطرح الرؤساء الأقوياء الخيارات مطلقًا على الطاولة ، ولا يمكننا أن نتفاجأ إذا شك بوتين الآن فيما إذا كنا مهتمين حقًا بما يفعله بأوكرانيا”.

في إشارة إلى مدى خطورة السياسة ، كتب أكثر من 40 مشرعًا يمثلون الحزبين إلى بايدن هذا الأسبوع مصرينًا على أنه إذا قرر أنه يريد إرسال قوات إلى أوكرانيا ، فإنه يعرض الأمر على الكونجرس أولاً.

وكتب المشرعون أن “الشعب الأمريكي ، من خلال ممثليه في الكونجرس ، يستحق أن يكون له رأي قبل تعريض القوات الأمريكية للخطر أو تدخل الولايات المتحدة في صراع خارجي آخر”.

اللعبة الطويلة

قال أحد المسؤولين الأمريكيين المطلعين على القضية إنه داخل الإدارة ، هناك قلق مستمر بشأن احتمال تصعيد المواجهة بين الولايات المتحدة وروسيا حتى لو لم تكن القوات الأمريكية في أوكرانيا.

وقال المسؤول إن ذلك قد يحدث إذا قُتل مواطنون أمريكيون في أوكرانيا ، أو إذا استخدمت روسيا الهجمات الإلكترونية للرد على العقوبات الأمريكية أو إذا أطلقت القوات الروسية النار بطريق الخطأ عبر الحدود على إحدى دول الناتو.

يمكن أن يختلف مستوى التدخل الأمريكي في أوكرانيا اعتمادًا على المدة التي يستمر فيها الصراع ومن المسؤول في البيت الأبيض.

يشك العديد من المسؤولين والمحللين في أن بوتين يخطط للذهاب إلى أبعد الحدود ، في محاولة للاستيلاء على أكبر قدر ممكن من البلاد. وقد أدى ذلك إلى الاحتمال الواضح بأن واشنطن قد تساعد التمرد الأوكراني ، خاصة إذا استولى الجيش الروسي على كل أو جزء كبير من أوكرانيا.

للولايات المتحدة سجل حافل على هذه الجبهة ، في أفغانستان من بين جميع الأماكن.

خلال الثمانينيات ، قامت واشنطن بتسليح وتمويل المتمردين الأفغان الذين يحاولون إخراج الاتحاد السوفيتي من بلادهم. غادر السوفييت في النهاية ، لكن العنف في البلاد لم يتوقف حيث انقلبت الميليشيات الأفغانية على بعضها البعض ، مما أدى في النهاية إلى ظهور طالبان.

تمويل وتسليح المتمردين الأوكرانيين هو نوع الخطة التي يمكن أن تحصل على دعم كبير في الكونجرس ، ولكنها أيضًا جهد يتطلب الصبر والتفكير طويل المدى.

يمكن لرئيس جديد أيضا أن يقلب الخطط.

حاول سلف بايدن في البيت الأبيض ، الجمهوري دونالد ترامب ، مرارًا وتكرارًا كسب تأييد بوتين ، على الرغم من أن إدارته – بفضل تشريعات الكونغرس جزئيًا – فرضت عقوبات صارمة على روسيا بسبب مجموعة متنوعة من الشكاوى.

حاول ترامب أيضًا الضغط على الحكومة الأوكرانية للتحقيق مع بايدن ، وهي محاولة أدت إلى مساءلته الأولى ثم تبرئته لاحقًا. في تصريحات مختلفة هذا الأسبوع ، قال ترامب إن روسيا ما كانت لتغزو أوكرانيا لو كان رئيسا ، بينما وصف تحركات بوتين بأنها “ذكية” و “عبقري”.

سواء كان ترامب أو بايدن أو أي شخص آخر مسؤولاً في واشنطن في عام 2025 ، فإن بوتين هو الشخص الذي لديه رؤية طويلة الأمد ، ويخطط للبقاء في السلطة لسنوات عديدة أخرى.

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