الصحة: 10 ملايين مواطن تلقوا لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة، أمس الأربعاء، أن 10 ملايين مواطن تلقوا لقاح كورونا، فيما أكدت أن رفع الإجراءات الوقائية مرهون بتحقيق النسبة المطلوبة من الملقحين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (المدى) إن «خبراء الصحة العامة والرصد الوبائي واللجان الاستشارية في وزارة الصحة يتابعون الموقف الوبائي العالمي والاقليمي والإجراءات الاخيرة التي تتخذها بعض الدول في تخفيف الاجراءات الوقائية، وخاصة بما يتعلق بإلغاء فحص المسح، لغرض السفر وكذلك بعض الاجراءات المتعلقة بالدوام في المدارس والجامعات وإقامة التجمعات البشرية بعد أن حققت نسبا عالية من التغطية في تطعيم مواطنيها بلقاح كوفيد 19 والتزام مواطنيها بالإجراءات الصحية الوقائية”، لافتة الى انها “تتطلع للوصول الى رفع تلك الاجراءات أسوة بتلك الدول بعد ان نصل الى نسبة عالية من تطعيم السكان باللقاح المضاد لفايروس كورونا”.

وأكدت الوزارة، أنه “ومن هذا المنطلق نهيب بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح لحد الآن بالتوجه الى المراكز الصحية المنتشرة في كافة المناطق لتلقي اللقاح لتحقيق النسبة المطلوبة لنتمكن من رفع الإجراءات الوقائية التي تقلل من حرية المواطنين في ممارسة حياتهم اليومية”.

وبينت: “لقد ثبتت فعالية اللقاح ومأمونيته بدليل قاطع من خلال الدراسات العلمية الرصينة، وكذلك اثبتت الدراسات الاحصائية في وزارتنا أن أغلبية الرقود للمرضى في المستشفيات أثناء الموجة الأخيرة هم من غير الملقحين وكذلك لم تسجل فرق الرصد للوزارة طيلة الفترة الماضية ولحد الآن أية مضاعفات خطرة ناتجة عن اللقاحات بالرغم من وصول عدد الملقحين الى 10 ملايين مواطن تقريبا وهذا يثبت مأمونية اللقاحات وعدم وجود أي مبرر للتردد في تلقيها من قبل بعض المواطنين”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط