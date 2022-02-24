Posted on by

العراق يتحرك دولياً لمعالجة شحة المياه

حددت وزارة الموارد المائية، أمس الاربعاء، عوامل داخلية عدة لإنعاش الوضع المائي في العراق، فيما كشفت عن تحرك دولي مستمر لضمان حصص العراق المائية.

وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي المهندس، في حديث لـ (المدى)، إن «الوزارة تسعى لوضع خطط مدروسة للمحافظة على الخزين المائي وضمان حصول المياه لكل المستفيدين»، مبيناً أن «الوزارة تحاول ايضاً الحد من التجاوزات على الحصص المائية وبكل أنواعها».

وأضاف المهندس، أن «وزارة الموارد تعمل بالتنسيق مع وزارة الزراعة بشأن استخدام التقنيات الحديثة في الري لتقليل الهدر في المياه».

وبشأن ضمان توفر كميات الحصص المائية القادمة من دول الاعالي، أشار المتحدث باسم وزارة الموارد ، إلى أن «العراق يواصل المباحثات الفنية مع دول المنبع بشأن الحصص المائية».

وأوضح المهندس، أن «العراق اتفق مع الجانبين السوري والتركي على تقاسم الضرر في فترات الشحة المائية» ، لافتاً إلى أنه «تم الاتفاق على تبادل المعلومات الخاصة بالخزين المائي بين دول المنبع والمصب».

وكشف المهندس، عن «قرب توقيع العراق لبروتوكول مشترك مع الجانب التركي بشأن الحصص المائية لنهري دجلة والفرات، فضلا عن إنشاء مركز بحث مشترك بشأن المياه بين البلدين».

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close