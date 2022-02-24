بسم الله الرحمن الرحيم

بوتين..(ايران ضربت قاعدة امريكية بالعراق بالصواريخ بدون رد امريكي)..(فلماذا لا يضرب هو اوكراينا)؟..(نتائج تهاون امريكا مع ايران)..

تهاون امريكا مع ايران.. لسنوات.. وصلت بان ايران تضرب بالصواريخ قواعد لها بالعراق (كقاعدة حرير باربيل.. وقاعدة عين الاسد بالانبار).. التي تتواجد بها قوات امريكية.. بدون اي رد امريكي يزلزل الارض تحت اقدام الايرانيين.. هذا بحد ذاته جس نبض من روسيا.. دفعها للتهاون مع امريكا.. وضربها لاوكرانيا..

فالعالم كان ينظر لامريكا .. بان لو استهدف لها جندي.. ستقتل الف جندي معادي مقابلها..

ولو استهدفت دولة امريكا.. يكون رد امريكا زلزلت الارض تحت اقدام تلك الدولة.. ولو ضرب مطار امريكي.. سترد امريكا بضرب 100 مطار لعدوها.. ولكن ان تتجرأ ايران بالعراق وتتسبب بدعم جماعات ارهابية عبر حليفتها سوريا الاسد.. بعد 2003.. ودعم طهران للمليشيات باستهداف الامريكان ايضا.. التي اوقعت عشرات الالاف الشهداء والجرحى الامريكان.. .. بدون اي رد امريكي على ايران.. جعل روسيا وغيرها يتجرأون على امريكا ومصالحها…

ونؤكد بان (اوباما) يتحمل مسؤولية كبيرة بالاساءة لسمعة امريكا.. واضعافها دوليا..

بتهاونه مع ايران.. وسماحه لها بالتوسع بالمنطقة على حساب شعوب المنطقة واستقرارها..

فعليه يجب على امريكا.. الاسراع بضرب ايران .. وتحطيمها.. والقضاء على نظامها بكل الطرق

لاعادة الهيبة لامريكا.. وارسال رسالة لكل من تسول له نفسه تجاوز الخطوط الحمر الامريكية بالعالم .. فالعالم يحترم القوي وليس الضعيف.. فما فائدة لديك قوة عسكرية هائلة وصناعية واقتصادية .. ونجد (الجرذان كايران) تتجرأ عليك..

ونسال هنا:

(لماذا العالم عارضت اسقاط صدام)..(ولا يعارض روسيا لاسقاط نظام ديمقراطي باوكرانيا).

لماذا العالم قلب الدنيا على امريكا وتظاهرت مدن كبرى بالعالم.. لمجرد امريكا ارادات اسقاط نظام طاغية كصدام بالعراق.. في حين العالم لا يتحرك ضد الطاغية بوتين روسيا.. الذين يعتدي بكل استكبار و عنجهية على اوكرانيا.. ويريد جعل اوكرانيا مجرد حديقة خلفية للروس كما فعلت ايران مع العراق..

واجتياح روسيا لاوكرانيا.. (رسالة لاوربا.. التي نكرت جميل امريكا)

فامريكا نصرت اوربا بالحرب الباردة بوجه الاتحاد السوفيتي الشيوعي.. ونصرتهم قبلها بمواجهة النازية بالمانيا بالحرب العالمية الثانية.. وكذلك نصرتهم ضد الارهاب.. وبدل ان يردون المعروف .. لم يدعمون الاوربيين امريكا.. بمواجهة روسيا والصين وكوريا الشمالية وفنزولا وايران.. وكانوا سكين خاصرة بظهر امريكا.. (وصلت بان فرنسا تريد تاسيس جيش اوربيا لانهاء حلف الناتو وامريكا باوربا).. (فكان تجاوز بوتين الخطوط الحمر الاوربية باوكرانيا) رسالة عسى ان يفهمها الاوربيين باهمية امريكا لهم.. (فامريكا غير مستعدة ان تخوض حرب عالمية ثالثة لخاطر عيون الاوربيين الذين نكروا جميلها)..

المحصلة:

(تهاون امريكا مع ايران).. جعل (روسيا بوتين.. يتجاوز الخطوط الحمر مع امريكا باوكرانيا)

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سجاد تقي كاظم

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