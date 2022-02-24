Posted on by

ثاني حادث من نوعه.. تهديد يتسبب بتعليق دوام مدرسة في ذي قار

اعلنت المديرية العامة للتربية في ذي قار، يوم الخميس، تعليق الدوام الرسمي في إحدى مدارس المحافظة جراء تهديد تلقاه كارد التدريس.

وذكر مدير عام تربية ذي قار، محمد لفتة ، انه “اصدر أمرا بتعليق الداوم في مدرسة فاطمة بنت اسد بقرية ال إبراهيم بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، بعدما قام صاحب الأرض التي بنيت عليها المدرسة بتهديد الكادر التدريسي فيها بحجة ان الدولة لم تقم بتعيينه او احد افراد عائلته في المدرسة”.

وبين، ان “قرار التعليق يستمر لمدة 3 ايام، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل يتم نقل الكادر التدريسي والطلبة لموقع آخر”.

وهذا ثاني حادث من نوعه في غضون 48 ساعة.

وكان لفتة قد أبلغ أول أمس الثلاثاء، بتعليق الدوام الرسمي بإحدى مدارس المحافظة على خلفية تهديدات تلقتها ادارة المدرسة.

وأوضح أن “مدرسة منار الهدى في قرية آل زياد بين قضائي سوق الشيوخ والگرمة جنوبي محافظة ذي قار، (جنوبي العراق)، تم تطويقها من قبل مجموعة مسلحين من أبناء القرية التي توجد فيها المدرسة وقاموا بتهديد ادارتها”.

وبين لفتة، أنه “اصدر توجيهاً عاجلاً بإيقاف الدوام الرسمي في المدرسة لمدة أسبوع كامل “، مشيراً إلى أنه “وجه أيضاً بنقل الكوادر التعليمية فيها إلى مدارس أخرى”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close