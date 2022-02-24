“حشد” يهنئ الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لانطلاقتها المجيدة

يتوجه حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”، بهيئاته القيادية وكوادره وقواعده بتحية النضال والاعتزاز إلى الرفيق نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وإلى قيادة الجبهة وجميع مناضليها في كافة مواقعهم داخل الوطن وفي الشتات، بمناسبة مرور 53 عاماً من النضال المتواصل تحت راية برنامجها الثوري ومدرستها الكفاحية المظفرة من أجل أعدل قضية في التاريخ الحديث.

إننا اذ نستذكر هذه المناسبة الوطنية الأثيرة، فاننا نسجل باعتزاز الإنجازات الوطنية الكبرى للجبهة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، وممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال بما في ذلك الاسهام بالنهوض الفكري والديمقراطي المتقدم للحركة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي وقع ضحية معاناة تاريخية طويلة من الظلم والاقتلاع والحرمان من تجسيد هويته الوطنية المستقلة.

كما يعبر حزب الشعب الديمقراطي الأردني عن اعتزازه بالعلاقة الكفاحية مع الجبهة الديمقراطية والقائمة على أسس برنامجيه لتنظيم العلاقة بين الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني وبين حركتيهما الوطنيتين، اخذين بالاعتبار الروابط التاريخية والمصيرية وضرورات التصدي المشترك للمشاريع العدوانية المشبوهة التي تهدد الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، كما تهدّد المصالح الوطنية والقومية الأردنية.

تحية الوفاء لجميع مناضلي الجبهة الديمقراطية وجميع المناضلين الاحرار. في الحركتين الوطنيتين الأردنية والفلسطينية… الذين يواصلون طريق الكفاح نحو النصر الأكيد.

المكتب السياسي

لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”

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