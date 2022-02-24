حكومة إقليم كوردستان: قرار “الاتحادية ” بشأن نفط وغاز الإقليم غير دستوري وغير عادل

مؤكدة على مواصلة العمل مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق مشترك

عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء 23 فبراير/ شباط 2022، اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع ، عرض رئيس مجلس الوزراء إيجازاً حول زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة رئيس مجلس الوزراء إلى دولة قطر، وكذلك المشاركة في مؤتمر ميونيخ للأمن.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الوفد أوضح في لقاءاته موقف إقليم كوردستان إزاء جميع المسائل ذات الصلة، وأكد أن إقليم كوردستان عامل مهم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي الفقرة الثانية من جدول أعمال الاجتماع ، ناقش مجلس الوزراء القرار الأخير الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 2022/2/15 بشأن قطاع النفط والغاز في إقليم كوردستان. وبعد مناقشات مكثفة وشاملة حول القرار، خلص مجلس الوزراء إلى أن قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط وغاز إقليم كوردستان غير دستوري وغير عادل ، إذ سيواصل إقليم كوردستان جهوده لحماية والدفاع عن الحقوق والسلطات الدستورية المنصوص عليها في الدستور العراقي الذي صوت لصالحه معظم العراقيين عام 2005.

وفي الجزء الأخير من جدول أعمال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع الروزنامة الزراعية في إقليم كوردستان، بعد أن قدمته وزيرة الزراعة والموارد المائية بيگرد طالباني.

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