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د. اياد علاوي يستقبل السفير الجزائري

 استقبل زعيم ائتلاف الوطنية في مكتبه في بغداد سعادة بلقاسم محمودي سفير الجمهورية الجزائرية لدى العراق. بحث اللقاء جملة من القضايا على الساحتين المحلية والعربية في مقدمتها مؤتمر القمة العربية الذي سيعقد في الجزائر نهاية العام الحالي اذ اكد الدكتور علاوي على ضرورة توحيد المواقف العربية واعادة ثقة الاشقاء العرب بانفسهم والتعاون المشترك فيما بينهم والعمل على تحقيق الحل العادل والشامل والدائم لقضية العرب الاولى فلسطين وعاصمتها القدس. كما بحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها على كافة الاصعده.
المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي
24 شباط 2022
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