رئاسة برلمان كوردستان: إذا تم تعديل قانون الانتخابات فإنها لن تجري في موعدها المحدد

أفادت منى قهوجي عضو هيئة رئاسة برلمان كوردستان يوم الخميس بأنه ننتظر من رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني تحديد موعد إجراء الانتخابات البرلمانية إلا أنها قالت في الوقت ذاته إذا تم تعديل قانون الانتخابات فإنه لا يمكن اجراؤها في الموعد المزمع خلال شهر أيلول المقبل.

وقالت قهوجي في مؤتمر صحفي عقدته اليوم، “نحن ننتظر حاليا صدور المرسوم الرئاسي بشأن موعد الانتخابات وسنرحب به في أي وقت”.

وأضافت “نحن نؤيد حسم قانون الانتخابات من خلال التسوية لأنه من القوانين التي لا يمكن تمريرها بالأغلبية والأقلية”.

كما لفتت قهوجي إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في الإقليم لم يعد لها أية شرعية، وغير قادرة على أداء واجباتها لذا ينبغي تشكيل مفوضية جديدة مع مراعاة تمثيل المكونات فيها.

عضو هيئة رئاسة برلمان كوردستان قالت ايضا إنه اذا تم تعديل قانون الانتخابات فإنها لن تجري في موعدها المحدد.