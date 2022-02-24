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روسيا تنفي أرقام خسائرها التي أعلنتها أوكرانيا

نفت وزارة الدفاع الروسية يوم الخميس، أرقام خسائر قواتها التي كشف عنها الجيش الأوكراني.

وقالت الوزارة في بيان، إن “خسائر الطائرات والمدرعات الروسية التي أعلنها الجيش الأوكراني لا تعكس الحقيقة”.

وكان الجيش الأوكراني أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، تدمير 4 دبابات الروسية، فضلا عن إسقاط خمس طائرات روسية ومروحية تابعة للجيش الروسي الذي باشر عملية عسكرية على أوكرانيا خلال الليل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة إن “المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها”.

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