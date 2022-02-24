ستولتنبرغ: عقد قمة افتراضية للناتو يوم غد الجمعة

أكد ينس ستولتنبرغ أمين عام الناتو، عقد قمة الحلف الافتراضية في 25 شباط، سيناقش خلالها زعماء الدول المتحالفة الوضع في أوكرانيا والخطوات الأخرى التي يجب اتخاذها.

وأضاف ستولتنبرغ: “لقد قررت تنظيم عقد قمة افتراضية للحلفاء لمناقشة الخطوات التي يجب اتخاذها لاحقا”.

وأوضح ستولتنبرغ، أن القمة ستناقش إجراءات حماية الحلفاء في “الواقع الجديد”. وتابع الأمين العام القول: “لا توجد لدينا بعد ردود، لكنها ستكون أوروبا مختلفة بعد ما حدث اليوم”.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعد الوضع في دونباس: ركزت سلطات كييف معظم جيشها على خط التماس وقصفت بشكل دوري أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، باستخدام الأسلحة المحظورة وفقا لاتفاقيات مينسك.

في وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه أوعز بتنفيذ عملية عسكرية خاصة في دونباس.

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