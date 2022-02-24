سجين ينهي حياته شنقاً في نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، اليوم الخميس، بأن سجيناً انتحر شنقاً في احد مراكز التوقيف بالمحافظة.

وقال المصدر، إن موقوفاً في مكافحة اجرام ناحية زمار في قضاء تلعفر (غربي محافظة نينوى) اقدم، اليوم، على الانتحار شنقاً داخل حمامات التوقيف، مبيناً أن الضحية شنق نفسه مستخدماً قطعة قماش من فراش نومه.

وأضاف المصدر، أن الضحية موقوفاً للتحقيق بقضايا جنائية، موضحاً أن التحقيقات الاولية تظهر أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية.

وسجلت مدينة الموصل مركز نينوى اليوم، حالة انتحار لرجل مسن رمى بنفسه من اعلى الجسر القديم بالمدينة.