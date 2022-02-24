عقب اعتقاله من قبل القوات الاتحادية.. الإفراج عن مسؤول مقر الاشتراكي الديمقراطي في كركوك بكفالة

على خلفية حيازته قطعة سلاح “مسدس

أفرجت القوات الاتحادية، اليوم الأربعاء (23 شباط 2022) عن مسؤول مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، رسول رؤوف، مقابل كفالة مالية.

وكانت القوات العراقية، أقامت نقطة تفتيش مؤقتة، في حي البوابة بمدية كركوك، وخلال مروره عبر النقطة، منعت تلك القوات، مسؤول مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، رسول رؤوف من المرور، على خلفية حيازته قطعة سلاح “مسدس”.

ووفقاً، لما أفاد به مركز شرطة حي أزادي، لمؤسسة كوردستان الفضائية، أطلق سراح رسول رؤوف مقابل كفالة مالية.

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