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فوضى في مطار بغداد مع توقف رحلات الناقل الوطني العراقي

قررت طواقم الخطوط الجوية العراقية، اليوم الخميس، الاضراب عن العمل وعدم تنفيذ اي رحلة “باستثناء الهند”، ماتسبب بفوضى داخل صالات مطار بغداد الدولي.

وقالت طواقم الخطوط الجوية العراقية في بيان، إن الاضراب ابتدء الساعة السابعة صباحاً ، مؤكدين على عدم تنفيذ اي رحلة ابتداءا من هذا الوقت عدا رحلة دلهي، ويتم ايقاف جميع الرحلات في بغداد والمحطات الداخلية.

وأشار البيان إلى أن الحضور الساعة السادسة صباحا في مقر بناية الخطوط الجوية العراقية في مطار بغداد، بالزي الرسمي كل حسب عنوانه الوظيفي، لتنفيذ اعتصام مفتوح لحين تحقيق كل المطالب في ورقة الاصلاح، مبيناً أن استئناف الرحلات او استمرار الاعتصام يكون حصرا عن طريق اللجنة او الاسماء التي تعلن  كممثلين عن الطواقم.

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