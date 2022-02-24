كونتي: كين ينبغي أن يلعب مع توتنهام ولو بقدم واحدة

قال أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير إنه يحتاج إلى تعافي هاري كين من إصابة في الظهر بأي شكل واللعب ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء، بعدما سجل المهاجم الخطير هدفين في الفوز على مانشستر سيتي المتصدر.

وأحرز كين هدفين، أحدهما في الوقت بدل الضائع، ليشعل الصراع على لقب الدوري بعد فوز توتنهام 3-2 على سيتي في استاد الاتحاد مطلع الأسبوع الجاري.

ويحتل توتنهام المركز الثامن برصيد 39 نقطة من 23 مباراة وسيلعب ضد بيرنلي في مباراة تأجلت من نوفمبر تشرين الثاني بسبب تساقط الثلوج بكثافة في استاد تيرف مور.

وأبلغ كونتي الصحفيين اليوم الثلاثاء “هاري تعرض لكدمة في ظهره، لكن عليه أن يلعب. حتى لو بقدم واحد سيكون عليه أن يلعب”.

وأضاف المدرب الإيطالي “إنه رائع. يدرك هاري أهميته للفريق”.

وقال كونتي إن توتنهام يتطور في الكثير من الأمور، وأنه بات يملك المزيد من الخيارات في استخدام سياسة التناوب بين اللاعبين بعد التعاقد مع رودريجو بنتانكور وديان كولوسيفسكي.

وقال كونتي “أصبحت التشكيلة أكثر تكاملا عما كانت عليه قبل انضمام كولوسيفسكي وبنتانكور. أصبحت أملك الإمكانية أيضا، عند نوفر كل اللاعبين، في تطبيق سياسة التناوب ومنح الراحة لبعض اللاعبين”.

ويفتقد توتنهام لاعب الوسط أوليفر سكيب والمدافع جافيت تانجانجا أمام بيرنلي بسبب الإصابة، بينما هناك شكوك حول مشاركة سيرجيو ريجيلون في ظل استمرار تعافيه من الإصابة بكوفيد-19.

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