كيف تسبب بيكيه برحيل راموس عن صفوف ريال

اتخذ قائد ريال مدريد السابق، المدافع سيرجيو راموس، قرار الرحيل عن الفريق الملكي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد عدم الوصول إلى طريق لتجديد عقده، مع إدارة النادي بقيادة فلورنتينو بيريز.

لكن تقرير لصحيفة “سبورت” الإسبانية خرج بحقيقة صادمة، الإثنين، حيث أشار إلى أن المعلومات التي انتشرت بشأن راتب جيرارد بيكيه لاعب برشلونة، لم تؤثر فقط على الأخير، ولكن أيضا على سيرجيو راموس.

وأضاف التقرير أنه مع كل تجديد لراموس، كان يتخذ من بيكيه نموذجا للمطالبة بزيادة الراتب، وبعدما اكتشف قيمة عقد مدافع البرسا، الذي يتقاضى 28 مليون يورو سنويا، طلب من بيريز عقدا مشابها أو أعلى منه، لكن الأخير رفض ذلك.

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وبعد وصوله في 2005 من إشبيلية مقابل 27 مليون يورو، أنهى راموس حقبته في ريال مدريد الصيف الماضي، ليوقع مع باريس سان جيرمان، لكن الإصابات حرمت اللاعب من الظهور كثيرا مع عملاق فرنسا، حيث لعب 283 دقيقة فقط، في خمس مباريات.