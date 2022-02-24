ماجدات فلسطين خلف قضبان السجون شموخ وعزيمة لا تلين رغم الألم الأسيرة / عطاف يوسف جرادات

( 1973م – 2022م )

بقلم :- سامي إبراهيم فودة

في حضرة القامات الباسقة عزيزات النفس والشموخ والكبرياء الأسيرات الفلسطينيات الماجدات جنرالات الصبر والصمود القابعات في عرين الأسود تنحني الهامات وتطأطأ الرؤوس لهن إجلالاً وإكباراً لصمودهن الاسطوري وهن يسطرون أروع الملاحم البطولية في الصمود والتضحية والفداء والإقدام في مواجهة قوى البغي والشر والعدوان في ساحات المواجهة بقلاع الأسر,

إخوتي الأماجد أخواتي الماجدات أعزائي القراء أحبتي الأفاضل فما أنا بصدده اليوم هو تسليط الضوء في إطار الحملة الإعلامية المتواصلة في إبراز ملف معاناة الأسيرات الفلسطينيات الماجدات المعذبات والمنسيات في غياهب سجون الاحتلال واللواتي يتجرعن المرار والألم وقسوة السجن وجبروت السجان ورطوبة الزنازين وبرودتها المظلمة التي تنخر عظامهن وقضبان الحديد التي تأكل من أجسادهن الضعيفة وسنوات العمر التي تفنى زهرة شبابهن وتذوب أعمارهن وآمالهن وأحلامهن خلف قضبان السجون والمعتقلات الإسرائيلية فمنهن الأُم والأخت والجريحة ومَن هي في عمر الزهور من سن الطفولة,

والأسيرة عطاف جرادات أبنة التاسعة والأربعون ربيعاً وهي أحد الأسيرات الفلسطينيات الماجدات اللواتي يتجرعن الألم في غياهب سجون الاحتلال ويعيشن واقع مرير جداً من تجاهل الاحتلال لمعاناتهن اليومية والقابعة حالياً في سجن “الدامون”وهي أم لأسيرين في سجون الاحتلال هما / غيث الله وعمر جرادات,

الأسيرة:- عطاف يوسف جرادات “أم منتصر”

تاريخ الميلاد:- 1973م

مكان الاقامة :- بلدة السيلة الحارثية غرب جنين

الحالة الاجتماعية :- متزوجة من المواطن احمد ياسين جرادات ولها من الأبناء منتصر , وأسد الله , غيث الله , عمر ,أحمد , محمد , المقدام , هنادي

مكان الاعتقال :- سجن الدامون

تاريخ الاعتقال :- 27/12/2021م

التهمة الموجة اليها:- إخفاء أدوات القتـل والتستر على العملية حسب زعم المحكمة العسكرية الصهيونية

الحالة القانونية :- موقوفة

إجراء تعسفي وظالم :- يمعن الاحتلال الصهيوني في مواصلة إجرامه بحق الأسيرة عطاف من حرمانها من زيارة ذويها وعدم السماح لمحاميها بزيارتها كما هو الحال مع نجليها عمر وغيث الله المعتقلين في سجن الجلمة “شمال الضفة الغربية” منذ ان تعرضوا للاعتقال بحجة “المنع الأمني”

اعتقال الأسيرة :- عطاف جرادات

جري محاصرة محيط مربع عائلة جرادات في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين في جنح الظلام عند الساعة الثانية ونصف ليلا يوم الاثنين الموافق27/12/2022م معززة بقوة كبيرة من جنود الاحتلال والقوات الخاصة مدججين بالسلاح والكلاب البوليسية والاليات العسكرية,

وعند وصولهم للمنزل قاموا بألقاء قنابل الصوت داخلة قبل أن يعبثوا بمحتوياته وتدمير أثاثه, كما وداهموا في نفس الساعة منازل عائلة جرادات وتفتيشها وتدمير ممتلكاتهم وترويع الاطفال والنساء وكبار السن واحتجاز جميع أفرادها والتحقيق معهم في العراء في اجواء شديدة البرودة ,

تم اقتياد الأسيرة عطاف جرادات وهي مكبلة أمام أطفالها الصغار والتحقيق الميداني معها وتعرضها للضرب والشتم بالألفاظ البذيئة خارج أسوار منزلها لساعات واقتيادها بعد ذلك إلي مركز تحقيق الجلمة وسبق وان جري اعتقال نجليها عمر ابن الواحد وعشرين عاما وغيث الله ابن السابع عشر ربيعا وشقيقها الشيخ محمد يوسف جرادات وستة آخرين من أقاربهم على خلفية مقتل مستوطن إسرائيلي قرب مستوطنة حومش “شمال غربي مدينة نابلس”

وتم توجيه إخطارات بهدم المنازل وترسيم علامات لذلك, ورفض الاحتلال استئنافا قدمته مؤسسة “هموكيد للدفاع عن الفرد “لوقف هدم منزل عائلة الأسير غيث جرادات وسمحت لقوات الاحتلال بهدم جزء منه, وقد مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي محاكمة الاسيرة عطاف إلي يوم الأربعاء الموافق 29 ديسمبر 2021م وذلك بذريعة استكمال التحقيق،

الحالة الصحية للأسيرة:- عطاف جرادات أم منتصر والتي تعاني من مرض السكر وضغط الدم ورفض الاحتلال اصطحاب دواءها عند اعتقالها,

الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات- والشفاء العاجل للمرضى المصابين بأمراض مختلفة

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