نائبان يؤديان اليمين الدستوري كاعضاء جدد في البرلمان العربي

القاهرة / اسراء خليفة

ادى النائبان حنان الفتلاوي والشيخ شعلان الكريم اليمين الدستوري امام رئيس واعضاء البرلمان العربي كاعضاء جدد فيما لم يؤدي النائب حسن العذاري اليمين الدستوري لعدم حضوره الجلسة كما استمر النائب احمد الجبوري في عضوية البرلمان العربي .

ويمثل كل دولة عربية اربع أعضاء في البرلمان العربي يستمرون لمدة اربع سنوات حسب ترشيح الدولة العضوة في البرلمان العربي

وقال النائب شعلان الكريم على هامش مشاركته في الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث التي عقدت امس الأربعاء بمقر جامعة الدول العربية في تصريح له لقد أديت اليمين الدستوري كعضو جديد في البرلمان العربي بترشيح من العراق وسنواصل عملنا لأربع سنوات مقبلة

وأشار الكريم اننا اطلعنا البرلمان العربي على خروج العراق من الفصل السابع وطلبنا بإصدار بيان لتهنئة الشعب العراقي والشعب الكويتي إلى غلق هذا الملف الذي كان بسبب غزو العراق للكويت شاكرا الدولتين على تعاونهم في إنهاء هذا الملف .

وعن أهم المواضيع التي طرحت قال الكريم اهم هذه المواضيع هي إدانة هجمات الحوثيين على الإمارات والسعودية إضافة إلى مناقشة تداعيات سد النهضة وتأثيره على مصر والسعودية مشيرا ان الوفد العراقي طالب إلى إدانة مايتعرض له العراق من مشاكل مائية من الجانبين الإيراني والتركي والذي سيرفع إلى القمة العربية في الجزائر .

وقال إن هناك موضوعات تم مناقشتها هي موضوع استخدام الطائرات المسيرة التي تستخدم ضد البلدان العربية وضرورة إيجاد لها حل نهائي .

وأشار إلى أن العراق سيرشح في الجلسات المقبلة للبرلمان لاستلام رئاسة احد اللجان الأربعة في البرلمان العربي .

من جانبه قال النائب احمد الجبوري لقد طالب العراق بعودة سوريا إلى ممارسة عملها في البرلمان العربي كونه يمثل الشعوب وليس الحكومات وسوريا عنصر مهم واساسي وهي منقطعة لسنوات عديدة في المجتمع العربي وقد أثنى على مطالبتنا لهذا الطلب مشيرا إلى أن العراق كان حاضرا بتميز ولديه مداخلات عديدة تخص جميع قضايا الأمة العربية .

من جهتها قالت النائبة حنان الفتلاوي لقد رشحت من قبل البرلمان أن أكون عضوة في البرلمان العربي واديت اليمين الدستوري وتم مناقشة عدد من القضايا المهمة التي تمس الشارع العربي والوفد العراقي كان فاعلا في مداخلاته في جميع الملفات .

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