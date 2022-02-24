نائب مستقل: هيئة رئاسة البرلمان تتعامل بشفافية عالية بشأن توزيع اللجان النيابية

أكد النائب المستقل في البرلمان العراقي حسين عرب، اليوم الأربعاء، أن هيئة رئاسة البرلمان تتعامل بشفافية عالية وتعاون كبير مع النواب المستقلين في مسألة توزيع اللجان النيابية.

وأوضح عرب، أن «رئاسة البرلمان قد شددت على ضرورة أن يكون النائب صاحب اختصاص في اللجنة التي يكون ضمنها، لكي تقوم تلك اللجنة بأداء عملها بالشكل الصحيح والمناسب مع إعطاء دور مهم للنواب المستقلين».

مبيناً بأنه «تم الاتفاق بشكل مبدأي بأن تكون رئاسة اللجان النيابية من حصة عضو اللجنة الأكبر سناً لحين اختيار رئيس اللجنة ونائبيه ومقرر اللجنة بشكل رسمي ومن خلال التصويت داخل اللجنة نفسها».

وحددت رئاسة البرلمان العراقي الاثنين المقبل موعدا لانعقاد جلسة البرلمان والتصويتِ على تشكيل اللجان النيابية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئاسة البرلمان برئاسة محمد الحلبوسي مع رؤساء الكتل النيابية، أمس الثلاثاء، حيث جرت مناقشة آليات توزيع الأعضاء على اللجان النيابية.

ودعت رئاسة المجلس رؤساء الكتل إلى الإسراع في تقديم أسماء مرشحيها على أن يُراعى الاختصاص والخبرة والكفاءة في ذلك مع تأكيد ضرورة المضي في حسم تشكيل اللجان وانتظام جدول أعمال المجلس وتفعيل الدور التشريعي والرقابي بغض النظر عن استحقاق انتخاب رئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة المقبلة.

وأوعزت رئاسة المجلس إلى الدائرة البرلمانية بتوزيع مشاريع القوانين غير المنجزة في الدورة السابقة على أعضاء مجلس النواب في مختلف اللجان بهدف إنضاجها وإكمال تشريعها في الدورة الحالية.

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