نيجيرفان بارزاني عن قتل سيدة في السليمانية حرقاً: المذنبون سيقدمون للقضاء

أصدر رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، بياناً عن قتل سيدة في السليمانية حرقاً على يد زوجها، مؤكداً أنهم سيواصلون مواجهة ظاهرة العنف الأسري الذميمة، ويدينون بشدة قتل النساء وقمعهم وإيذائهن مهما كانت الذرائع “ونطمئن الجميع إلى أن المذنبين سيواجهون القضاء”.

في فجر يوم السبت (19 شباط 2022) فرت (شنيار هونر) من دارها والنيران تشتعل في جسدها ولاذت بجيرانها لينجدوها، وبعد إطفاء النار قالت لجيرانها وحماتها “زوجي هو الذي أحرقني”.

وفارقت شنيار هونر الحياة في الساعة 08:50 من صباح الأربعاء (23 شباط 2022) متأثرة بالحروق العميقة التي نالت من جسدها.

وفي بيان له عن الحادث، قال رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني: “أعبر عن غاية تعاطفي وأتشارك الأحزان مع والدي وعائلة وذوي المرحومة السيدة شنيار والدة الطفلين الصغيرين، أعزيهم وأرجو لهم الصبر والسلوان”.

وأضاف رئيس إقليم كوردستان: “أؤكد أننا وكما كنا دائماً وسنمضي إلى الأخير في مواجهة ظاهرة العنف الأسري الذميمة، وندين بكل الصور قتل النساء وقمعهن وإيذائهن بأي عذر”.

وأكد نيجيرفان بارزاني أن “المذنبين سيواجهون القضاء، وستعمل مؤسسات إقليم كوردستان المعنية جميعاً على مواجهة هذا التراث المتخلف بصورة أشد”.

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