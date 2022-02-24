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نيجيرفان بارزاني يحدد موعد اجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كوردستان

وقعّ رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الخميس أمراً إقليماً حدد فيه يوم إجراء الانتخابات العامة لبرلمان كوردستان – العراق.

وجاء في الأمر الإقليمي، إنه بموجب القانون رقم (1) لسنة 2005 لقانون رئاسة إقليم كوردستان – العراق المعدل، فقد تم تحديد الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر العام 2022 موعداً لإجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.

ووفقا لهذا الأمر فإنه يتعين على الجهات المعنية، مثل: البرلمان، والحكومة، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في إقليم كوردستان البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء العملية.

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