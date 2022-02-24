هجرة العقول والكفاءات تستمر بإلقاء ظلالها الثقيلة على مستقبل العراق

ترجمة / حامد أحمد

العراق كبلد غني من المفترض به ان يستقطب أفضل العقول والمواهب، ولكن بدلا من ذلك فان آلاف من أصحاب الكفاءات قرروا رزم حقائبهم للمغادرة متسببين في مفاقمة مشكلة مزمنة شلت البلد منذ عقود.

حسين الشمري 25 عاما، محامي، قرر انه ليس له مستقبل في بلاده بعد فشله بالحصول على وظيفة محترمة، بلد تصل ميزانيته السنوية عند 103 مليارات دولار، ومع ذلك لا يستطيع توفير وظائف وفرص عمل لابنائه ولا حتى خدمة كهرباء متواصلة لمواطنيه. قصة الشمري تعكس حالة ملايين آخرين من شباب عراقيين في العشرينيات من عمرهم الذين ولدوا إما بعد سقوط النظام السابق عام 2003 او خلال السنوات الأخيرة من حكمه.

وجاء في تقرير نشر على موقع، انسايد أرابيا Inside Arabia، الأميركي انه قد مرت عشر سنوات تقريبا منذ ان اجرت منظمة الهجرة الدولية IOM دراسة بالتعاون مع وزارة الخارجية البريطانية استنتجت فيها ان 99% من الشباب في العراق لهم رغبة بمغادرة البلد. في ذلك العام نفسه، نشر الطبيب العراقي، نبيل الخالصي، رسالة اكاديمية حول هجرة العقول في العراق اجرى خلالها استطلاع رأي 1,395 طبيب منهم 1,193 قد غادر البلد و 202 طبيب ما يزال يعيش في العراق. وكشفت الرسالة ان 60% من الذين غادروا ذكروا ان مخاوف امنية كانت وراء هجرتهم، في حين بين 50% من الذين ما يزالون متواجدين في العراق انهم يكافحون من اجل المغادرة.

كان ذلك قبل فترة قصيرة من اجتياح تنظيم داعش للبلاد في منتصف عام 2014، وأقل من عقد بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003 الذي تسبب بدمار البلد وسقوط النظام وحل الجيش والمؤسسات الأمنية وسقوط ملايين في شباك الفقر. آلاف العراقيين غادروا البلاد خلال الفترة ما بين 2003 و2006 هروبا من تهديدات طائفية على يد مجاميع مسلحة.

كثير منهم غادر بسبب قلة وظائف وفرص عمل وتعليم متدني مضافا لذلك انهيار وغياب قائمة خدمات أساسية على رأسها الكهرباء في بلد يعتبر بلدا نفطيا. واستنادا لصحيفة العربي الجديد اللندنية فان 72,000 ألف طبيب غادروا البلاد منذ نيسان عام 2003. في حين كشفت وزارة الصحة العراقية عن عدد اقل بكثير لا يتجاوز 9,000 طبيب قد غادروا البلاد، رغم ان العدد الرسمي للأطباء العراقيين، كما أورده مكتب الإحصاء المركزي للبلاد، يقف عند 34,453 الف طبيب.

عام 2021، نشر الباحث العراقي، ثامر نعيم جاسم، رسالة اكاديمية حول المعرفة الطبية للأطباء العراقيين، مستطلعا آراء أطباء وأطباء اختصاصيين في كلية طب الكندي في بغداد. عبر المشاركون في الاستطلاع عن شكواهم إزاء الإدارة السيئة في مختلف فروع القطاع الصحي والافتقار الى تمويل البحوث من قبل وزارة التعليم العالي ومختبرات متدنية المستوى وخدمات انترنيت بائسة. وبينوا ان جميع هذه العوامل خلقت نقصا مزمنا من اطباء مهنيين وانتجت بدلا من ذلك جيل أطباء يشعرون انهم لن يحصلوا على وظيفة جديرة بالتقدير في العراق.

استنادا الى منظمة اليونيسيف فان 3.2 مليون طفل بسن المدرسة هم خارج المدارس. اغلب الطلاب يتركون المدارس من اجل العمل لتوفير دخل إضافي لعوائلهم الفقيرة. قسم آخر من الطلاب تركوا مدارسهم لأنها تعرضت للدمار خلال الحرب.

وتشير المنظمة أيضا الى ان مدرسة من بين كل مدرستين في العراق هي مدمرة او متضررة تحتاج الى إعادة تأهيل وترميم. كثير من المدارس يجري الدوام فيها الان بثلاثة اوقات (شفتات) من اجل استيعاب الاعداد الكبيرة من الطلاب، حيث يتم زجهم في صفوف المدرسة وهم مكتظون باجواء باردة ومظلمة وسيئة التهوية.

رغم ان نفقات الحكومة على الأمور الدفاعية والأمنية ما تزال عالية، نظرا لتهديدات تنظيم داعش، فان 6% فقط من ميزانية هذا العام خصصت للتربية. وكان تنظيم داعش قد حول كثيرا من المدارس لقواعد عسكرية ومراكز اعتقال، بينما لحق الضرر بأكثر من 350 مدرسة خلال الفترة ما بين 2014 و 2018.

في عام 2018 جاء في تقرير لمنظمة المجلس الأطلسي، اتلانتك كاونسل، ان 20% فقط من طلاب العراق استطاعوا مواصلة الدراسة عبر الانترنيت في بيوتهم اثناء فترة الحظر لجائحة كورونا وإغلاق المدارس.

وكعواقب مباشرة لحالات الهجرة الجماعية للكفاءات والعقول والافتقار لمدارس آمنة فان ذلك ساهم بازدياد معدلات الامية في البلد. واستنادا لمتحدث رسمي من وزارة التربية فان نسبة الامية تقف في العراق حاليا عند معدل 13%، رغم ان النسبة الحقيقية قد تكون اعلى بكثير. هذا يعني ان هناك ما يقارب من 3.7 مليون شخص بالغ (عمر 15 فما فوق) امي من تعداد العراق الكلي البلغ 40 مليون نسمة.

واستنادا لبحث أجرته منظمة اليونيسيف عام 2020، فان نسبة الاناث اللائي أكملن الدراسة الثانوية في العراق لا تتجاوز حاجز 43%. وما زاد الأمر سوءا فان 24% من نساء العراق هن اميات، وذلك وفقا لما أورده البنك الدولي في تقرير له صدر في أيلول عام 2020.

ظاهرة هجرة العقول في العراق هي ظاهرة مزمنة وليست بالجديدة وبدأت منذ فترة الانقلاب العسكري ضد العائلة المالكة في العراق حيث هاجر آلاف الأطباء والمهندسين الذين يحملون شهادات من جامعات أوروبية وأميركية. ثم جاء عهد النظام السابق الذي تميز بكثرة الحروب والمعارك بدءا من حرب الخليج الأولى مع ايران وتبعتها حرب غزو الكويت عام 1990 وفترة العقوبات الاقتصادية على العراق التي أضعفت البلد انتهاء بالغزو الأميركي للعراق عام 2003 الذي ما تزال آثاره المدمرة على البلد لحد الان.

الوجهات الرئيسية للمهاجرين من أصحاب المهن الطبية في العراق غالبا ما تكون أوروبا والبلدان الغربية. وعبر العشر سنوات الماضية غادر الكثير من أصحاب الكفاءات الى بريطانيا والسويد وألمانيا حيث كانت الوجهات المفضلة لهم.

الباحثة والخبيرة الاقتصادية، سلام سميسم، تذكر بان الضحية الأكبر من هجرة العقول الجماعية هذه هو القطاع الصحي والتعليمي.

وقالت في حديث لموقع، انسايد أرابيا، الاخباري “اغلب المهاجرين يعملون في مجال الصحة والتعليم والثقافة مما يفسر ذلك وجود تراجع في هذه الاقطاعات الان في البلد فضلا عن قلة إنتاجية هذه القطاعات”.

وأضافت سميسم بقولها “حالة الجهل تعزز هيمنة السيئ على الجيد، وابعاد الموهوبين وأصحاب الكفاءات من الناس في وقت يكون الجهل والفساد هو سيد الامر”.

عن موقع Inside Arabia الأميركي

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