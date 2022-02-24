“وسط تكتم السلطات”.. قوة من بغداد تعتقل مديري دوائر حكومية في الفلوجة

وقال المصدر ، طالباً عدم ذكر إسمه، إن “قوة تابعة لوزارة الداخلية، قادمة من بغداد، القت القبض على مديري دوائر الضريبة عبد الرزاق طناش، والطابو (السجل العقاري) سامي عقاري، وشعبة الأملاك التابعة لمديرية بلدية الفلوجة، محمد قاسم”.

وبين المصدر، أن “السبب وراء القبض عليهم، هو شبهات فساد مالي، وسيتم التحقيق معهم، ثم اتخاذ اللازم بشأنهم”.

فيما تضاربت المعلومات حول حقيقة القبض على مدير بلدية الفلوجة، احمد حميد العبدلي.

وحاولت التواصل مع العبدلي، إلا أنها لم تتلق رداً.

يشار إلى ان العبدلي يعد أحد أبرز الشخصيات المقربة من رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، والذي عينه مديرا للبلدية بعد مسكه زمام أمور الانبار، كما أنه زميل الحلبوسي منذ أيام الدراسة وحتى الجامعة.