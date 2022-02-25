أنواء كوردستان تحذر من حدوث سيول في بعض مناطق أربيل

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، الخميس، بدء موجة من الأمطار مع احتمال حدوث سيول في بعض مناطق مدينة أربيل.

أعلنت مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، الخميس، بدء موجة من الأمطار مع احتمال حدوث سيول في بعض مناطق مدينة أربيل.

وقالت المديرية في بيان: «نتيجة منخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط، سيشهد إقليم كوردستان خلال الأيام المقبلة موجة من الأمطار».

وستتحول سماء إقليم كوردستان إلى غائم كلياً بدءاً من مساء اليوم الخميس، مع تساقط زخات الأمطار في المناطق الجبلية.

وبحسب البيان، فإن موجة من الأمطار الغزيرة والرعدية ستجتاح إقليم كوردستان اعتباراً من فجر الجمعة وحتى بعد ظهر يوم غد، ويستمر تأثير الموجة حتى يوم السبت من خلال هطول الأمطار الخفيفة في مناطق متفرقة من الإقليم وخاصة في المرتفعات.

وحول احتمالية حدوث السيول، أشارت المديرية إلى أنه حتى الساعة السابعة من صباح غد الجمعة من المتوقع حدوث سيول في بعض مناطق شمال وشمال غربي مدينة أربيل.

ومن المتوقع ارتفاع سرعة الرياح إلى أكثر من 40 كم في الساعة اعتباراً من مساء اليوم الخميس وحتى بعد ظهيرة الجمعة، كما ستنخفض درجات الحرارة بمعدل درجتين إلى ثلاثة درجات.