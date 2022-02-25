“ابو درع” ينفذ من يد القوات الأمنية في ديالى

أعلنت شرطة ديالى، الخميس، أن قوة من شرطة ديالى نفذت امر قبض بحق احد المطلوبين وفق “المادة ٤٠٦ قتل” المتهم (محمد ظافر نجم الجبوري) الملقب (ابو درع الجبوري) في قرية الزهيرات التابعة الى ناحية ابي صيدا.

وذكرت في بيان، أنه وبإشراف قائد شرطة ديالى اللواء عباس محمد حسين تمت مداهمة منزل المتهم وضبط مسدس كلاك معبأ بالذخيرة الحية ودراجة نارية بدون لوحات واوراق رسمية وهاتف نقال ولم يتم العثور على المتهم لهروبه الى جهة مجهولة.

اكد قائد شرطة ديالى، بحسب البيان، على مواصلة حربها ضد الارهاب والجريمة المنظمة من أجل فرض الامن والاستقرار وتعزيز هيبة الدولة وسيادة القانون.

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