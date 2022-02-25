Posted on by

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب في إقليم كوردستان

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. آخر تطورات الأسواق العالمية والمحلية

شهدت أسعار الذهب في إقليم كوردستان، ارتفاعاً جنونياً بالأسواق المحلية، في بداية تعاملات يوم الجمعة، حيث تجاوز سعر الغرام عيار 21 مبلغ 400 ألف دينار.

وقال مسؤول اتحاد الصياغة في السليمانيّة، دلير محمد،  إن “مع إعلان الحرب على أوكرانيا، ارتفع سعر الذهب في أسواق إقليم كوردستان عموما، وأسواق السليمانية على وجه الخصوص، حيث وصل سعر الغرام عيار 21 مبلغ 400 ألف دينار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر”.

وأضاف محمد، أن “الحرب الروسية على أوكرانيا، أثرت على أسعار الذهب اليوم في أسواق الاقليم بالتبعية، لترتفع الأسعار بشكل كبير، خلال التعاملات منذ يوم أمس”.

ولفت إلى أن “سعر الذهب يتأثر اليوم في الإقليم، بمحاولات التهدئة أو التصعيد الحربي من جانب روسيا في حربها على أوكرانيا، وردود فعل أمريكا وأوروبا بهذا الشأن”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
, ,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close