التفاصيل الكاملة لأسباب محاصرة محكمة استئناف الكرخ ومذكرة القبض بحق أبو رغيف

وقال المصدر إن “منتسباً بالحشد الشعبي تم (اختطافه) بأوامر من رئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الانحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف منذ 50 يوماً”، مضيفاً أن “المختطف كان يتعرض للتعذيب بحجة أنه متهم بقصف منزل الكاظمي”.

كشف مصدر مسؤول، اليوم الجمعة، عن تفاصيل محاصرة مبنى محكمة استئناف الكرخ الاتحادية في بغداد ظهر الخميس، فيما فصّل بأسباب صدور مذكرة قبض بحق وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الانحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف.

وأضاف أن “‏القضاء طالب المدعين بالأدلة بعد أن قالوا إن بصماته كانت على الطائرة”، مشيراً إلى أن “القضاء قال لهم: أين الطائرة؟، وبعدها طالب القضاء المدعين بتقديم الأدلة خلال 24 ساعة”.

ولفت المصدر إلى أن “الفريق أول أحمد أبو رغيف قام بعدها بمحاصرة مبنى محكمة استئناف الكرخ الاتحادية”.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، الخميس، أن محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الاجراءات بحق عدد من منتسبي قوة عسكرية خالفوا القانون في رئاسة محكمة استئناف الكرخ.

ودعا المجلس في بيان، “القائد العام للقوات المسلحة الى ضبط اداء بعض منتسبي الاجهزة الامنية التي تنتهك القانون”، مشددا على “ضرورة تحري المعلومة من الجهات القضائية المختصة وعدم اعتماد النقل غير الدقيق للمعلومات المضللة”.

وأكد المجلس أن “القانون فوق الجميع ولا حصانة غير الحصانة الدستورية لمن يعطي اوامر او ينفذها خلاف القانون”.

ودعا المجلس القائد العام للقوات المسلحة الى “اجراء تحقيق عاجل عن اسباب قيام قوة عسكرية من جهاز مكافحة الارهاب بمحاصرة رئاسة محكمة استئناف الكرخ”.