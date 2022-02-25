الزوراء بمواجهة الطلبة في أبرز لقاءات ممتاز الكرة

بغداد: حيدر كاظم

يشهد ملعب الشعب الدولي الخميس قمة كروية بين الزوراء والطلبة، لحساب الجولة الـ23 من الدوري الممتاز، إذ يسعى النوارس إلى العودة لسكة الانتصارات مجددا، إثر تعثره في الجولة السابقة أمام نادي القاسم، في حين يتطلع الأنيق لمواصلة نتائجه الإيجابية، لا سيما بعد تفوقه على الديوانية بثلاثية نظيفة.

ويقف الزوراء في المرتبة الثالثة ولديه (43 نقطة)، وهو الرصيد ذاته الذي يمتلكه الطلبة الوصيف والمتفوق بفارق الأهداف.

ويلعب غدا أيضا النفط أمام الميناء، ويحل نادي القاسم ضيفا على سامراء، ويستضيف الديوانية نظيره الكهرباء، في حين يشد نفط ميسان الرحال بغية ملاقاة الصناعة.

وتستكمل بعد غد منافسات الجولة الـ23، حينما يلعب الشرطة المتصدر مع نفط البصرة في مباراة يطمح فيها القيثارة إلى مواصلة رحلة التـألق نحو الابتعاد بالنقاط عن أقرب المنافسين.

ويعول الأخضر على الأسماء المميزة في صفوفه، لا سيما هدافه المحترف السوري محمود المواس، من أجل اجتياز حاجز الفريق البصري بنجاح.

ويتصدر الشرطة القائمة برصيد (60 نقطة)، بينما يتواجد نفط البصرة في المرتبة التاسعة برصيد (30 نقطة).

وفي لقاء آخر يتطلع نفط الوسط إلى تصحيح المسار عندما يواجه الكرخ في ملعب النجف الدولي، وتعرض عندليب الفرات إلى خسارة غير متوقعة في الجولة السابقة أمام نوروز، وبالتالي يأمل أن تكون مباراته ضد الكناري الفرصة المناسبة للتعويض والانطلاقة الجديدة نحو المنافسة على الوصافة.

وبدوره يبحث القوة الجوية الذي استعاد ثقته تحت قيادة مدربه الجديد حكيم شاكر، عن فوز جديد أمام نوروز المتحفز، ويحتل الصقور المرتبة الرابعة بـ(41 نقطة)، في حين يمتلك نوروز صاحب المركز السادس عشر (23 نقطة). وفي بقية المباريات يواجه أمانة بغداد فريق زاخو، بينما يحل أربيل ضيفا على النجف.

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