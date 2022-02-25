امانة بغداد تطلق حملة كبرى للنظافة في عموم العاصمة

وقالت الامانة في بيان ان ” امين بغداد وجه الدوائر والاقسام البلدية كافة بتفعيل الجهد المكثف وخطة الطواريء ايام الجمعة والسبت والاحد لمعالجة النفايات بشكل فوري مع غسل الشوارع الرئيسية وتنظيفها ودخول آليات جمع النفايات الى الاحياء والازقة “.

واضاف ان ” الامين اطلق حملة (من اجل بغداد انظف) تتزامن مع مراسم زيارة باب الحوائج الامام الكاظم عليه السلام لاحياء ذكرى استشهاده تشمل جميع مناطق العاصمة بغداد الى جانب الخطة الخدمية الخاصة بمحاور مرور الزائرين والجهد الخدمي بمدينة الكاظمية المقدسة ” .

كما دعا امين بغداد “الفرق التطوعية للمشاركة في هذه الحملة ومساندة جهد كوادر امانة بغداد وتثقيف المواطنين وزيادة الوعي المجتمعي باهمية المحافظة على النظافة “.

واشار الى ان “هناك فرق متابعة لرصد اي حالة تلكؤ لاتخاذ اجراءات مشددة بحق المقصرين وكذلك تنظيم استمارة تقييم لمدراء الدوائر البلدية خاصة بحملة النظافة اثناء الزيارة الرجبية يتم تزويد مكتب رئيس الوزراء بها اضافة الى مجلس النواب والامانة العامة لمجلس الوزراء “.