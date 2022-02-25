اهنا يمن كل الهله

ميسون نعيم الروميتنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط اهنا يـمن كل الهله – غياب غـَـفـْـله جـونـَه فزت الروح اوهلهلت – كل الهله اوممنونه الورد بخـدوده غـفـَه – لون السـمه بعـيونه ابشعره الشمس ظفرت خصل – تتغاوه بي مفتونه اهنا يمن اهنا يـمن ميـَّة هـله – بالغايب اوجاي النه فـرحه الچبيره بالعمر – يطويـر من جـنـَّه من يحچي صوته سحر – وامطرز ايده ابحنـَّه بعيونه نجمة صبح – والضوه الهـَـل منـَّه اهنا يمن مشهور عيني بالوفه – هذا العراقي الطيب ما يـنـْـسَـه اصله أبـد – لهله يحن واحبيب واشما بعد بيه الوكت – اگليبه يرف لو شيب الدجله والمايه العذب – لجذوره دومه اگريب اهنا يمن —————————————– 23/شباط/2022 ســـــــــــــــــتوكهولم