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اهنا يمن كل الهله

ميسون نعيم الرومي اهنا يـمن كل الهله – غياب غـَـفـْـله جـونـَهفزت الروح اوهلهلت – كل الهله اوممنونهالورد بخـدوده غـفـَه – لون السـمه بعـيونهابشعره الشمس ظفرت خصل – تتغاوه بي مفتونهاهنا يمناهنا يـمن ميـَّة هـله – بالغايب اوجاي النهفـرحه الچبيره بالعمر – يطويـر من جـنـَّهمن يحچي صوته سحر – وامطرز ايده ابحنـَّهبعيونه نجمة صبح – والضوه الهـَـل منـَّهاهنا يمنمشهور عيني بالوفه – هذا العراقي الطيبما يـنـْـسَـه اصله أبـد – لهله يحن واحبيبواشما بعد بيه الوكت – اگليبه يرف لو شيبالدجله والمايه العذب – لجذوره دومه اگريباهنا يمن—————————————–23/شباط/2022ســـــــــــــــــتوكهولم

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