اهنا يمن كل الهله

ميسون نعيم الرومي



اهنا يـمن كل الهله – غياب غـَـفـْـله جـونـَه

فزت الروح اوهلهلت – كل الهله اوممنونه

الورد بخـدوده غـفـَه – لون السـمه بعـيونه

ابشعره الشمس ظفرت خصل – تتغاوه بي مفتونه

اهنا يمن

اهنا يـمن ميـَّة هـله – بالغايب اوجاي النه

فـرحه الچبيره بالعمر – يطويـر من جـنـَّه

من يحچي صوته سحر – وامطرز ايده ابحنـَّه

بعيونه نجمة صبح – والضوه الهـَـل منـَّه

اهنا يمن

مشهور عيني بالوفه – هذا العراقي الطيب

ما يـنـْـسَـه اصله أبـد – لهله يحن واحبيب

واشما بعد بيه الوكت – اگليبه يرف لو شيب

الدجله والمايه العذب – لجذوره دومه اگريب

اهنا يمن

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23/شباط/2022

ســـــــــــــــــتوكهولم

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