بايدن : لدى بوتين طموحات تفوق أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن في كلمة له ، الخميس، إن :
ـ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير.
ـ بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التي قدمتها واشنطن، وهو الذي اختار قرع طبول الحرب.
ـ واشنطن ستقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، وستمنع أي استثمارات أميركية في روسيا، كما ستوقف أكثر من نصف صادرات التكنولوجيا لروسيا.
ـ أن أميركا ستدافع عن الحلفاء في الناتو لاسيما في شرق أوروبا،
ـ القوات الأميركية لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.
ـ تحدثت مع وزير الدفاع بشأن تحركات أميركية عسكرية إضافية.
ـ نراقب عن كثب أسعار النفط في العالم،
ـ عززنا الدفاعات ضد أي هجمات سيبرانية.
ـ العالم كله يشاهد ما يقوم به بوتين في أوكرانيا.. سنخرج من هذه الأزمة مع الحلفاء أكثرة قوة .
ـ التاريخ سيحكم على الرئيس بوتين ولا خطط لدي للحديث معه.
ـ أثر العقوبات على روسيا سيستغرق وقتا .
ـ إذا لم يتوقف بوتين فالعقوبات ستزداد قوة .
ـ لدى الرئيس الروسي طموحات تفوق أوكرانيا وهو يريد استعادة الحقبة السوفياتية .
ـ كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها.
ـ البيت الأبيض سمح بنشر قوات إضافية في ألمانيا حيث يسعى حلفاء الناتو إلى تعزيز الدفاعات في أوروبا.
ـ تم فرض عقوبات قوية إضافية، وقيود جديدة على ما يمكن تصديره إلى روسيا، هذا سيفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الروسي على الفور ومع مرور الوقت.
ـ لقد تحدثت مع قادة مجموعة السبع هذا الصباح، ونحن على اتفاق كامل وشامل، سنحد من قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين .
ـ فرضت عقوبات على بنوك روسية لديها أصول بتريليون دولار.
ـ المقر الرئيسي لحلف الناتو في المنطقة في وضع الاستعداد العالي ، نحن مصممون على حماية جميع الحلفاء.تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط