بايدن : لدى بوتين طموحات تفوق أوكرانيا

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن في كلمة له ، الخميس، إن :

ـ الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير.

ـ بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التي قدمتها واشنطن، وهو الذي اختار قرع طبول الحرب.

ـ واشنطن ستقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، وستمنع أي استثمارات أميركية في روسيا، كما ستوقف أكثر من نصف صادرات التكنولوجيا لروسيا.

ـ أن أميركا ستدافع عن الحلفاء في الناتو لاسيما في شرق أوروبا،

ـ القوات الأميركية لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا.

ـ تحدثت مع وزير الدفاع بشأن تحركات أميركية عسكرية إضافية.

ـ نراقب عن كثب أسعار النفط في العالم،

ـ عززنا الدفاعات ضد أي هجمات سيبرانية.

ـ العالم كله يشاهد ما يقوم به بوتين في أوكرانيا.. سنخرج من هذه الأزمة مع الحلفاء أكثرة قوة .

ـ التاريخ سيحكم على الرئيس بوتين ولا خطط لدي للحديث معه.

ـ أثر العقوبات على روسيا سيستغرق وقتا .

ـ إذا لم يتوقف بوتين فالعقوبات ستزداد قوة .

ـ لدى الرئيس الروسي طموحات تفوق أوكرانيا وهو يريد استعادة الحقبة السوفياتية .

ـ كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها.

ـ البيت الأبيض سمح بنشر قوات إضافية في ألمانيا حيث يسعى حلفاء الناتو إلى تعزيز الدفاعات في أوروبا.

ـ تم فرض عقوبات قوية إضافية، وقيود جديدة على ما يمكن تصديره إلى روسيا، هذا سيفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الروسي على الفور ومع مرور الوقت.

ـ لقد تحدثت مع قادة مجموعة السبع هذا الصباح، ونحن على اتفاق كامل وشامل، سنحد من قدرة روسيا على القيام بأعمال تجارية بالدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين .

ـ فرضت عقوبات على بنوك روسية لديها أصول بتريليون دولار.

ـ المقر الرئيسي لحلف الناتو في المنطقة في وضع الاستعداد العالي ، نحن مصممون على حماية جميع الحلفاء.

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