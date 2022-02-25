بايدن يعلن انتصار بوتين في حرب اوكرانيا

ما يفهم من خطاب الرئيس الامريكي جو بايدن يوم امس (24 شباط )في رده على الهجوم العسكري الروسي على اوكرانيا هو : (لن نتدخل عسكريا في النزاع الروسي الاوكراني ولن ندافع عن اوكرانيا ولكن نؤكد ان روسيا هي المعتدية وسوف تعاقب اقتصاديا بشكل مؤذٍ وطويل الامد ) ويبدو أن سبب عدم دفاع الناتو وامريكا عن اوكرانيا هو انها ليست عضوا في حلف الناتو حيث قال بايدن ان الحلف سيتدخل عسكريا وبقوة للدفاع عن اعضائه وهذا يدعم مخاوف روسيا من انضمام اوكرانيا للحلف كما كان مخططا له وشنها حرباً استباقية في الاراضي الاوكرانية.

بايدن يقول للاوكرانيين اذهبو انتم وربكم فقاتلوا في حرب معروفة النتائج واننا هاهنا قاعدون وسنعاقب عدوكم اقتصاديا عله يرتدع فانتم لستم اعضاء في حلفنا بعد ويبدو انكم لن تكونوا ابدا ويجب ان نحتفظ بقوتنا لحماية الاعضاء الاصليين في الحلف غير اننا نتعاطف معكم وسنرسل لكم مساعدات ونسهل امر فرار لاجئيكم الى الدول الاخرى وهو امر لا يمكن تفسيره الا الخوف من القوة العسكرية الروسية الهائلة واستعداد روسيا للدخول في حرب كونية جديدة للحفاظ على مصالحها والا هل تدخل الغرب في الكويت مثلًا واخراج صدام منها بالقوة العسكرية عام 1991 لانها كانت عضوا في حلف الناتو ؟! كما أن ذلك يؤكد ان التدخل الغربي في افغانستان او العراق او ليبيا او سوريا لم يكن الا لانها حروب مضمونة الانتصار وامام عدو ضعيف.

الحقيقة مهما كانت عقوبات بايدن مؤذية لروسيا فان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد سجل نقطة فوز مهمة على الغرب وانتصارا واضحا على خططهم لمحاصرة روسيا جغرافيًا واستراتيجيا وسيكون امر المناطق الاوكرانية التي تسيطر الان او ستسيطر عليها روسيا في الساعات او الايام القليلة المقبلة مثلها مثل شبه جزيرة القرم او دونيتسك أو لوغانسك جزاء لا يتجزء من روسيا ولن تتخلى عنهم مهما كانت عقوبات بايدن الاقتصادية مؤلمة خاصة وان روسيا تقع طائلة عقوبات اقتصادية غربية اصلا ومنذ سنوات طويلة.



عبدالامير الخاقاني

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