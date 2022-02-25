بسمة وهبة تُقَبِّل يَد مديحة حمدي على الهواء وتستقبلها على أنغام «وحشتوني»

بسمة وهبة ومديحة حمدي في البرنامج – الصورة من حسابها قناة المحور على يوتيوب

وخلال الحلقة تَحَدّثت الفَنّانة مديحة حمدي عن إصابتها بفيروس كورونا مؤخراً، لتقول: «أُصبت مرتين بكورونا، والتزمت بالبروتوكول الطبي، والمرة الثانية كانت أصعب من الأولى، وعموماً لا أتمنى من الناس أن تقلق، لأنّ التعب الجسماني النّاجم عنه يَزول ولا دَاعي للخوف لأنّنا في موسم والإصابات تتكرر، وأنصح بالتعامل معه مثل أي دور برد».

وقالت مديحة حمدي: «أشعر بالسعادة لكون الجيل الجديد من الشباب يعرفني حينما أحضر أمسية دينية أو صالوناً ثقافياً وأجد الشباب حاضراً»، كاشفة أنّ انتشار القنوات الفضائية واليوتيوب، جعلهم دائماً حاضرين. وعن مشاركته في الإنتاج الفني، قالت مديحة: «دُفعت إلى المشاركة في الأعمال التاريخية… ورغم امتلاكي شركة إنتاج لم أنتج أيّ عمل فني لنفسي، لكن كنت مهتمة بالإنتاج للآخرين، وأرغب في الوجود بدون أن أشبه أو أُقَلِّد أحداً».

بسمة وهبة – الصورة من حسابها على انستغرام

لابد للأم أن تشجع أبناءها على الإبداع

فيما وجهت الفنانة مديحة حمدي رسالة للآباء والأمهات قائلة: «أنصح الأم بأن تكون أكثر احتكاكاً بالأطفال، وبالتالي عندما ترى إبداعاً أو موهبة لابد أن تنميها وتُشَجِّع أولادك على النشاط في المدرسة، إذ من الممكن أن يصبح طفلاً مخترعاً أو موسيقياً أو فناناً».

واستَعَادَت مديحة حمدي ظُروف اكتشاف مَوهبتها قائلة: «أمي اكتشفتني وكانت ترافقني للحفلات المدرسية وشجعتني على الانضمام إلى مسرح التلفزيون».

وأضافت أنّها استكملت دراستها في جامعة عين شمس ولم تلتحق بمعهد الفنون المسرحية، لكنّ الفنانة نعيمة واصف كانت تعمل معها في أكثر من مسرحية، وجعلتها تقرأ كثيراً في مجال الفن.

تعاونت مع عمالة الفن يوسف وهبي وحمدي غيث

وتابعت حمدي: «تعاونت مع يوسف وهبي وحمدي غيث وسناء جميل وكريمة مختار وكمال ياسين وحسين الشربيني ونادية الشناوي، وكل ذلك بفضل نعيمة واصف».

وفي نهاية الحلقة، عَبّرت مَديحة حمدي عن سَعادتها بالاستضافة في البرنامج قائلة: «أنا سعيدة أني معكم.. ويا رب كنت على مستوى الحوار»، فيما وجهت حديها لبسمة وهبة فقالت: «أنت لابسة اللون الأخضر الذي أحبه».