جنيفير لوبيز تحتفل بذكرى ولادة توأميها بفيديو مؤثر

نشرت النجمة العالمية جنيفير لوبيز فيديو مؤثر جداً احتفالاً بذكرى ميلاد توأميها ماكس ولولو الـ14، من زوجها السابق مارك أنطوني.

وعلى الرغم من الكلامات المعبرة التي وجهتها النجمة لطفليها في الفيديو؛ فإنها لم تكتفِ بذلك بل أرفقت الفيديو بتعليق كتبت فيه: «إنه الـ14، أطفالي أحبابي، النور لحياتي، أتمنى لكم الذكرى الأسعد، لقد علمتماني المعنى الحقيقي للحياة، وغيرتماني للأبد بأفضل طريقة، أنا ممتنة جداً لوجودكما، أتمنى فقط أن أكون بنصف النعمة التي كنتما بها في حياتي».

وتابعت: «اليوم يصادف تاريخاً مميزاً 22/2/2022 يقولون إن هذا اليوم نادر، ويحدث مرة واحدة في العمر بالنسبة للبشرية، اليوم مدخل لباب مفتوح أمام مستقبل أكثر استدامة وتوافقاً … يوم للمضي قدماً والتوقف عن العيش في الماضي، يوم الولادة من جديد ليس غريباً على حياتي؛ لأني في هذا اليوم منذ 14 عاماً كان هذا اليوم الأول الأول لي في الحياة … ماكس ولولو سأحبكما إلى الأبد وإلى ما بعد النهاية».

وختمت النجمة التعليق بتوجيه كلمة شكر لكل محبيها الذين أرسلوا لها الفيديوهات، مؤكدة أنها قد نالت إعجابها.

جنيفير لوبيز تحتفل بيوم الحب

يُشار إلى أن النجمة جنيفير لوبيز كانت قد نشرت فيديو مميزاً عبارة عن هدية من حبيبها بن أفليك احتفالاً بيوم الحب.

ويوثق الفيديو أجمل لحظاتهما الخاصة، كما أن النجم اختار أغنية لوبيز الجديدة «On My Way» من فيلمها الجديد «Marry Me»؛ لتكون هي الأغنية الخاصة بالفيديو.

وذكرت النجمة البالغة من العمر 52 عاماً في حديث لها على موقعها «onthejlo» أن بن البالغ من العمر 49 عاماً قد صنع الفيديو الذي مدته نحو 4 دقائق بنفسه، ويُظهر الفيديو لقطات خاصة لهما معاً تعود إلى بداية علاقتهما الغرامية؛ أي بين عامَيْ 2002 و2004 وصولاً إلى عودتهما لبعضهما العام الماضي، بعد فترة من الانفصال.

وقالت النجمة إن الفيديو أثر فيها كثيراً، وأنه هدية «الفلانتين» يوم الحب من بن، ومشاهدته جعلتها تتأكد أنه عندما تكون المشاعر حقيقة تدوم للأبد.