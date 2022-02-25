رئيس وزراء إيطاليا: لابد أن نبدأ بسرعة في تنويع مصادر الطاقة

عناوين مقترحة.. دراغي يدعو للإسراع في تنويع مصادر الطاقة وسط مخاوف من قطع الإمدادات الروسية

رئيس وزراء إيطاليا يدعو للإسراع في تنويع مصادر الطاقة بعد أزمة أوكرانيا

روما / وكالة نوفا

شدد رئيس وزراء إيطاليا ماريو دراغي، اليوم الجمعة، على ضرورة الشروع “بسرعة” في تنويع مصادر الطاقة، وسط مخاوف من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز لأوروبا ردا على حزمة من العقوبات الأوروبية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وقال دراغي، “يجب أن نمضي قدما بسرعة على جبهة التنويع، للتغلب على ضعفنا في أسرع وقت ممكن وتجنب مخاطر الأزمات في المستقبل”، مشيرا إلى أن أحداث هذه الأيام “تدل على عدم الحكمة في عدم تنويع المزيد من مصادر الطاقة وموردينا في العقود الأخيرة”.

وأكد دراغي على أنه في إيطاليا، “خفضنا إنتاج الغاز الإيطالي من 17 مليار متر مكعب لكل عام 2000 إلى حوالي 3 مليارات متر مكعب في عام 2020 – مقابل استهلاك وطني ظل ثابتًا بين حوالي 70 و90 مليار متر مكعب”.

وكشف رئيس الحكومة الإيطالية “نعتزم زيادة الغاز الطبيعي المسال المستورد من طرق أخرى، مثل الولايات المتحدة”، منوها بأن “الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد أبدى استعداده لدعم الحلفاء بمزيد من الإمدادات، وأود أن أشكره على هذا”.

وأضاف دراغي “في غضون ذلك، أعلنت الحكومة أنها مستعدة للتدخل لمزيد من التهدئة في أسعار الطاقة “.

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