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رئيس وزراء بريطانيا: لا نستطيع فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا كما فعلنا في كوردستان عام 1991

بوريس جونسون يصف الحرب الروسية على أوكرانيا بـ"الكارثة"

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء الخميس، عدم إمكانية فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا على غرار ما تم في إقليم كوردستان عام 1991.

وكان جونسون يتحدث في برلمان بلاده، بعد أن وجهت أوكرانيا دعوة إلى حلفائها الغربيين لفرض منطقة حظر طيران في أجوائها، حيث قال جونسون رداً على مداخلة من أحد النواب دعا فيها إلى الاستجابة لطلب رئيس الوزراء الأوكراني: «لا نستطيع فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا كما فعلنا عام 1991 في شمال العراق (إقليم كوردستان)».

وأشار إلى أن إعلان منطقة حظر طيران يعني أن دول التحالف سيكون عليها إسقاط الطائرات الروسية في حال دخلت الأجواء الأوكرانية.

وبدأت روسيا فجر اليوم، هجوماً واسعاً على أوكرانيا من عدة محاور، ما دفع سكان العاصمة كييف والعديد من مدن البلاد إلى الاختباء في الملاجئ، فيما نزح الآلاف من المدنيين خارج مناطقهم إلى أماكن أكثر أمنا، ومنهم من وصل إلى حدود بلدان الجوار.

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