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زيلينسكي يعلن التعبئة العامة ويطالب بنشر بعثة حفظ سلام أممية في أوكرانيا

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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمرا بالتعبئة العامة ساري المفعول لمدة 90 يوما ينص على استدعاء المجندين والاحتياط للقتال، وفقا لوكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية للأنباء.

كما طالب الرئيس الأوكراني بدعم الاتحاد الأوروبي لنشر بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في بلاده في الوقت الذي يعقد فيه التكتل اجتماع أزمة في بروكسل.

جاء ذلك في رسالة كتبها زيلينسكي عبر تيليغرام.

وكرر زيلينسكي دعوات أخرى مثل استبعاد روسيا من شبكة “سويفت” الدولية للتعاملات المصرفية وحظر على النفط والغاز الروسيين.

وكتب الرئيس الأوكراني: “ساعدوا الجيش بالأسلحة والذخائر وادعموا بعثة سلام تابعة للأمم المتحدة”.

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