سلوك غير رياضي.. “زفيريف” يُبرح الحكم ضرباً بمضرب التنس (فيديو)

فبعد “نوبة غضب”، غريبة الشكل، تسببت في إقصائه من بطولة أكابولكو في المكسيك التي يحمل لقبها، قدم نجم التنس الألماني ألكسندر زفيريف اعتذارا عما بدر منه تجاه الحكم الإيطالي أليساندرو جرماني.

وأكد زفيريف أنه يشعر بالندم على تصرفه، وقال في بيان نشره أيضا على منصة إنستغرام “من الصعب أن أصف بالكلمات مدى ندمي على سلوكي أثناء وبعد مباراة الزوجي”، مضيفا “لقد تقدمت بشكل شخصي بالاعتذار إلى حكم الكرسي لأن نوبة غضبي ضده كانت خاطئة وغير مقبولة، وأشعر بالإحباط من نفسي فقط. هذا ينبغي ألا يحدث مجددا ولا يوجد أي عذار. أود التقدم بالاعتذار أيضا إلى المشجعين والبطولة والرياضة التي أحبها”.

وأوضح زفيريف، الفائز بالميدالية الذهبية لدورة طوكيو الأولمبية، أنه يريد أن يأخذ دروسا من تلك الواقعة. وقال: “كما تعلم، أعطي كل شيء على أرض الملعب. كان البارحة بالتأكيد أكثر من اللازم. سأستغل الأيام القادمة للتفكير في أفعالي وكيف يمكنني ضمان عدم حدوث شيء كهذا مرة أخرى”، بحسب ما نقل موقع “دي دبليو الألماني”.

ماذا حدث بالضبط؟

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين للتنس قد أعلن أول أمس الأربعاء استبعاد ألكسندر زفيريف المصنف الثالث عالميا من بطولة أكابولكو في المكسيك بسبب “تصرف غير رياضي” عقب مباراته في منافسات الزوجي.

فعقب الخسارة 6-2 و4-6 و10-6 أمام الثنائي المكون من لويد غلاسبول وهاري هيليوفارا، وبعد مصافحة منافسيه، توجه زفيريف (24 عاما)، المصنف الثالث في منافسات الفردي، إلى كرسي الحكم وضربه بشكل متكرر قبل أن يذهب إلى كرسيه داخل الملعب، تعبيرا عن إحباطه من قرار للحكم خلال المباراة.

وذهب زفيريف مجددا إلى الكرسي وضربه مرة أخرى، بينما كان يصرخ بألفاظ بذيئة.

رقم قياسي لزفيريف

وقبل يوم واحد من الواقعة، أكمل اللاعب الذي بلغ نهائي أمريكا المفتوحة انتصارا على الأمريكي جنسون بروكسبي في الدور الأول بحلول الساعة 4:55 صباحا بالتوقيت المحلي، وهي أول مرة على الإطلاق تنتهي فيها مباراة بهذا الشكل المتأخر في تنس المحترفين.

ولن يلعب بذلك زفيريف، الفائز ببطولة أكابولكو العام الماضي، في منافسات الفردي حيث كان من المفترض أن يواجه الألماني بيتر غويوفتشيك الذي سيضمن بذلك الظهور في دور الثمانية.

ويواجه لاعب التنس الألماني عقوبات إضافية من اتحاد لاعبي التنس المحترفين، بما في ذلك الغرامة والإيقاف المحتمل، وستكون وجهته المقبلة المشاركة في بطولة إنديانا للأساتذة الشهر المقبل.

ماذا قال نجوم التنس الكبار؟

وفق ديفيد لاو، كبير معلقي التنس لقد “كان هذا سلوك سيئ للغاية من أليكساندر زفيريف”.

وعند سؤال المصنف الأول عالميا نوفاك ديوكوفيتش عن الواقعة في دبي حيث يخوض بطولتها حاليا، قال إن استبعاد اللاعب الألماني كان قرارا صحيحا لكنه قدم بعض المساندة لزفيريف أيضا.

وقال ديوكوفيتش للصحفيين “لقد ارتكبت أخطاء في الماضي عندما تنتابني نوبات غضب في الملعب. أتفهم جيدا ما يمر به اللاعب. لكن بالطبع لا أبرر ما فعله. أعتقد أن قرار استبعاده من البطولة لم يكن قاسيا للغاية. أعتقد أنه كان صحيحا في ظل هذه الظروف”.

أما الإسباني رافاييل نادال، الفائز ببطولة أستراليا المفتوحة فيأمل أن يصبح ما بدر من زفيريف مثالا للتحذير من السلوك السلبي.

وقال نادال عن استبعاد اللاعب المولود في هامبورغ: “أعتقد أنه يستحق العقوبة، لأنه غير مسموح بالتصرف بمثل هذا على أرض الملعب” وأضاف نادال: “أتمنى أن يكون ذلك درسا للاعبين الشباب الآخرين الذين يفقدون أعصابهم”.