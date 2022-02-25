سياسي كوردي: أمريكا لن تعترف بإدارة PYD لأنها تدار من قبل PKK

أكد قيادي كوردي سوري، الخميس، أن اختطاف القصر والإعلاميين وفرض الضرائب الباهظة يتصاعد من قبل إدارة حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وأنها ماضية في سياساتها الأيديولوجية والأحادية لتكريس ثقافة الترهيب والخوف، مشيرا إلى أن أمريكا لم ولن تعترف بهذه الإدارة ولن تحرج نفسها أمام حلفائها والمؤسسات الأمريكية.

وقال إسماعيل رشيد، عضو اللجنة السياسية لحزب يكيتي الكوردستاني – سوريا (أحد أحزاب ENKS)،: «اختطاف القصر والإعلاميين وفرض الضرائب الباهظة يتصاعد من قبل إدارة PYD وهي مسألة ليست بجديدة على ممارساتها، ولكنها تأتي في ظل الظروف المعيشية السيئة والحالة الاقتصادية المزرية التي تعيشها مناطق غربي كوردستان والتحديات السياسية التي نواجهها».

وأضاف أن «كل هذه المحددات لا تتوقف عندها إدارة PYD، بل هي ماضية في سياساتها الأيديولوجية والأحادية لتكريس ثقافة الترهيب والخوف وفرض إيقاعها على شعبنا بمنطق الاستقواء وكم الأفواه»، مؤكدا أن «هذه هي طبيعة الأحزاب الشمولية والمارقة التي لا تهمها الاستقرار ومستلزمات العيش الكريم، بقدر ما تهمها مصالحها الحزبية الضيقة وأداء الدور الوظيفي المنوط لها».

وقال رشيد: «للأسف كل هذه الممارسات الترهيبية والفقر والتهجير وقمع المخالف لها تتم تحت أنظار أمريكا صاحبة النفوذ في مناطقنا ودعمها القوي لإدارة PYD بالمال فقط للحفاظ على مصالحها وخلق حالة التوازن مع الروس لإدارة الأزمة».

وأشار إلى أن «أمريكا لم ولن تعترف بهذه الإدارة ولن تحرج نفسها أمام حلفائها والمؤسسات الأمريكية كون الجميع يعلم بأن هذه الإدارة تدار من قبل حزب العمال الكوردستاني PKK بشكل فعلي، وهذا الحزب هو إشكالي من حيث التصنيف الدولي».

وأكد رشيد أن «الحوارات بين المجلس الوطني الكوردي ENKS وأحزاب الوحدة الوطنية متوقفة، وهي في غرفة الانعاش بسبب عدم جدية وقناعة إدارة PYD بمبدأ الحوار والشراكة، فهدفها من الحوارات تكتيكي بحت لتمرير سياسات وأجندات مرحلية بعكس المجلس الذي دخل هذه الحوارات من منطلق مصلحة شعبنا ووجود دولة أمريكا كضامن لهذه الحوارات».

وقال: «كنا نعتقد ربما تضغط أمريكا على إدارة PYD وتبعد عناصر PKK عن الساحة الكوردية في سوريا وبالتالي تمهد للحوار بين الكورد السوريين، ولكن للأسف لم يحدث ذلك ولم يقم الراعي الأمريكي بمستلزمات هذا الدور، وهو ما جعل إدارة PYD تتهرب، إن لم نقل تنسف هذه الحوارات برمتها».

وختم إسماعيل رشيد حديثه قائلاً: «ENKS يقع على عاتقه كممثل للشعب الكوردي في المحافل الدولية ذات الصلة بالملف السوري أن يجري مراجعة شاملة وتقييم المرحلة السابقة ووضع خطط وآليات تتناسب مع تغيير الكثير من المعطيات والتحالفات على الساحة السورية وأن يكون أكثر انفتاحا على الجماهير الكوردية وفق عمل مؤسساتي وإعادة النظر بمجمل السياسات والعلاقات على كافة الأصعدة».

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