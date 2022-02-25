شهد يضم مدرب اللياقة سردار محمد لطاقمه الفني

علمت «الصباح الرياضي» من مصادر مقربة من مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم عبد الغني شهد، أنه ضم رسميا مدرب التأهيل البدني والاستشفاء المحلي سردار محمد إلى طاقمه الفني، إذ سيتولى الأخير الإشراف على جاهزية لياقة اللاعبين المحليين، خلال المعسكر الداخلي الذي سيقام في بغداد للفترة من الحادي عشر ولغاية الثاني والعشرين من الشهر ذاته، تأهبا للمباراتين المقبلتين أمام الإمارات وسوريا في الرابع والعشرين والتاسع والعشرين من الشهر المقبل، لحساب الجولتين التاسعة والعاشرة من التَصفيات الآسيوّية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022.

وقال المصدر: إن “ اتصالات مكثفة جرت في الأسبوع الماضي بين مشرف المنتخب الوطني يونس محمود والمدربين عبد الغني شهد وحيدر نجم، مع المدرب سردار محمد من أجل إقناعه واستقطابه رسمياً ضمن الجهاز الفني لأسود الرافدين، فضلاً عن التشاور معه لمعرفة رؤيته الخاصة بشأن جاهزية لياقة اللاعبين أثناء المباريات السابقة، وما تبقى من مواجهات مصيرية برسم التصفيات المونديالية “، مبينا أن “ المدرب سردار وافق على قبول المهمة التي تأتي في ظل الظروف المعقدة المحيطة بواقع الكرة العراقية، وقد سبق له العمل مع شهد في تجربتين سابقتين، الأولى مع المنتخب الأولمبي والثانية مع نادي الشرطة في الموسم الماضي”.

وأضاف أن” محمد مدرب الأحمال والجهد البدني يعد من الكفاءات الوطنية المميزة، ولديه خبرة كبيرة في التدريب البدني ويعتمد بشكل كبير على تقنية شريحة البيانات GPS التي تعطي إحصائيات رقمية مثالية عن الكفاءة الوظيفية لحظة تطبيق التمارين أو خوض المباريات، إلى جانب التحليل الرقمي، ما يسهم في تطوير أداء اللاعبين وتقييم وظائفهم الفسيولوجية وتقدير أحمالهم التدريبية وتطوير مستواهم الفني، ليكونوا مؤثرين في الرسم الخططي الذي يضعه الطاقم التدريبي» .

وكانت إدارة لجنة المنتخبات قد رشحت في الأسبوع الماضي سردار محمد مدرب الأحمال ومعد الجهد البدني السابق في منتخباتنا الوطنية، والمقيم حالياً في الإمارات، لينضم رسميا إلى الجهاز التدريبي الجديد بقيادة عبد الغني شهد، بعد تعثر المفاوضات مع الإسباني غونزالو رودريغيز الذي يعمل حالياً مع نادي سانتوس لاغونا المكسيكي ومطالبته بأن يكون له عقد لمدة ثلاث سنوات مع الاتحاد العراقي، بالإضافة إلى صعوبة تفرغه الكامل بسبب موقعه الوظيفي الحالي في المكسيك، مفضلا أن تكون فترة تواجده مع المنتخب مقتصرة على التجمعات التي تسبق التصفيات المونديالية فقط “.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط