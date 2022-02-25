عضو في برلمان كوردستان يكشف عن “تقاسم عائدات” منفذ حدودي بين “حزبين” في السليمانية

أكد عضو في برلمان اقليم كوردستان، ان نسبة 55٪ من عائدات السيطرة النوعية في منفذ برويزخان تذهب للادارة العامة للاتحاد الوطني و 45 ٪؜ لشركة مقربة من حركة التغيير.

وقال علي حمه صالح في فيديو له نشره على صفحته الرسمية يوضح أن مالك شركة ( لوكس ئةجينسي ) والتي تعمل على السيطرة النوعية في منفذ برويزخان و بعض المنافذ الاخرى رجل قريب من حركة التغيير و يساعدهم حركة التغيير من الناحية المالية من عائدات المنفذ بنسبة 45٪؜ من الأرباح تكون من نصيبها، و 55٪؜ تذهب الى الادارة العامة للاتحاد الوطني الكوردستاني.

وأشار ايضاً أرباح الأسهم تذهب 10 ٪؜ منها لريباز حملان وزير المالية السابقة بحجة منحه إجازة العمل للشركة العاملة.