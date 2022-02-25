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كتلة الديمقراطي الكوردستاني عن تحديد موعد انتخابات برلمان كوردستان : سننسق ونتعاون مع بقية الكتل النيابية

رحبت كتلة ي الحزب الديمقراطي الكوردستانفي برلمان كوردستان (اكبر كتلة نيابية بـ 45 مقعداً من مجموع 111) اليوم الجمعة ، بمرسوم رئاسة إقليم كوردستان الخاص بتحديد يوم 1 أكتوبر/تشرين الأول من العام الجاري 2022 لإجراء الانتخابات التشريعية في الإقليم.

وقالت الكتلة في بيان ،  ، انها ستنسق وتتعاون مع بقية الكتل في برلمان كوردستان لمعالجة المشاكل القانونية المتعلقة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم كوردستان وفق مبدأ حصص الأطراف السياسية والتفاهم المشترك ، من اجل تنظيم انتخابات نزيهة ، وتمهيد الأرضية لمشاركة المواطنين.

وكان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ‎ اصدر ، أمس الخميس ، المرسوم الإقليمي الخاص بتحديد موعد اجراء انتخابات برلمان كوردستان .

وجاء في المرسوم الإقليمي ، انه وفق القانون رقم واحد لعام 2005 ، قانون رئاسة إقليم كوردستان المعدل ، تم تحديد الأول من أكتوبر/ تشرين الأول موعداً لإجراء الدورة السادسة لانتخابات برلمان كوردستان .

وبموجب المرسوم ، يجب على الأطراف المعنية ، البرلمان وحكومة إقليم كوردستان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء ، البدء بالإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية.

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