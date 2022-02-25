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نبض الحنان

نبض الحنان

عصمت شاهين دوسكي

يا أجمل نساء هذا الزمان

أحبك قبل أن يكون لي مكان

أحبك وأعلن للملأ حبي

فأنا لا أخشى الحب مهما كان

ربما تكوني في بروج عالية

لكن مكانك في القلب الولهان

لو بحثوا في تاريخ العشاق

لن يجدوا مثلي في شتى الأوطان

أنا يا سيدتي معنى بالحنين

هائم على عرش الإحساس والحنان

لا أُبالي أن يكون حولي خدم

أو أكون أميرا أو سلطان

فأنت أميرة النبضات والنظرات

صوت مغرد بالحب على الأغصان

إن مسني جرح كانت أناملك

بلسم من طيب الوجدان

إن سمعتي آهاتي

وضعتي رأسك على صدري الولهان

سهرتي ليالي بين أوراقك

تكتبين لنافذة القدر والجان

رفعتي يديك عالية

يا رب الكوثر والنجم الطارق والميزان

هناك في بلاد ما

قلب يتألم … ونبضاته نور الإيمان

يا طبيب القلوب ..

يا منير الدروب ،أنت المعين المستعان

فأتى الشوق على جناحين …

يظل الجرح كأنه لم يكن أو كان

فتورد الخد خجلا …

بورد الزهر والرمان

قبلت الجبين على حين …

واشتاقت أن تطفأ الحرمان

ٱه .. ٱه .. من وجع الغربة

تبكي القلب من لظى الأشجان

الحب معاني نقية من الروح

والروح بالحب تشرق على الأبدان

نعم أحبك وأعلن للقريب والبعيد

حبي يحمل جوهر إنسان

إن كنت على نهر السين أو الراين

أو بقرب نهر دجلة وخابور الفتان

البسي رداؤك الأبيض

كملاك يحوم بين كون الأكوان

حبك بلا حدود وقيود

ولا مسافات ترهق نبض الحنان

فكوني كما أنت ملاكا

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حتى لو كنت في قالب إنسان

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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