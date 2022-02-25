وكالة إيطالية: حرب أوكرانيا قد تؤدي إلى اندلاع ثورة خبز جديدة في الشرق الأوسط 

روما/ وكالة نوفا

تهدد الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا بأن يكون لها تأثير عميق ليس فقط في أوروبا، ولكن أيضًا على الأمن الغذائي لبلدان الشرق الأوسط الكبير، مع الجوانب السياسية والاجتماعية والتي يحتمل أن تكون اقتصادية دراماتيكية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

أكثر من نصف مليار شخص، من المغرب إلى إيران، يواجهون مخاطر ارتفاع تكلفة الخبز إلى الضعف أو ثلاث أضعاف، وهي سلعة تسببت في أعمال شغب في البلدان العربية حتى في الآونة الأخيرة – لسبب بسيط للغاية هو أسعار الحبوب العالمية.

ومن المتوقع أن تزيد بنسبة تصل إلى 80-100 في المائة مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد، حيث بلغت أسعار القمح العادي صباح اليوم 25 فبراير إلى 311 يورو للطن، بزيادة أكثر من 40 يورو مقارنة بالشهر الماضي، بزيادة حوالي 12 في المائة.

كما يحدث في كثير من الأحيان، بدأت الأسواق في امتصاص مخاطر الأزمة مقدمًا. تكمن المشكلة في أننا نبدأ من قاعدة عالية جدًا بالفعل: حيث أدت جائحة كوفيد19 إلى رفع الأسعار بنحو 50 في المائة.

وفي هذا الخصوص، تحدثت وكالة نوفا مع اثنين من المحللين: جوزيبي دينتيشي، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز الدراسات الدولية بإيطاليا وماتيو كولومبو، الباحث في معهد ((Clingendael الهولندي، والباحث المشارك في معهد الدراسات السياسية الدولية.

يلاحظ خبراء الصناعة ما لا يقل عن أربعة عوامل حاسمة الأول مرتبط بارتفاع مفاجئ في أسعار الحبوب في المستقبل القريب، بسبب إغلاق “صنبور” البحر الأسود؛ والثاني، على المدى المتوسط إلى الطويل، يتعلق بحصاد عام 2021 في أوكرانيا (خامس منتج للحبوب في العالم)، والذي قد يكون ضئيلًا أو معدومًا نظرًا لأن معظم الزراعات تتركز في الشرق، حيث توجد حرب؛ والثالث يتعلق بالأسمدة والمعادن للأسمدة، وهما سلعتان تعتبر روسيا أكبر مصدر لهما في العالم؛ ويتعلق الرابع بالتخفيض التدريجي لقيمة العملات المحلية، وهي ظاهرة تتعرض فيها دول مثل لبنان لخطر المعاناة من تأثير أكثر تدميراً.

ويعلق كولومبو: “إننا نواجه عاصفة كاملة: من ناحية ندرة السلع، ومن ناحية أخرى انخفاض قيمة العملة”.

ووفقا لدينتيشي، فإن الصراع في أوكرانيا يعبر عن أبعاد متعددة للتأثيرات السياسية والاقتصادية والمتعلقة بالطاقة والأمنية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقال محلل مركز الدراسات الدولية “في الأسابيع الأخيرة تحدثنا بشكل أساسي عن التأثيرات من وجهة نظر الطاقة. لكن انتبه إلى الآمن الغذائي، حيث يمكن أن يكون مفجرًا خطيرًا للغاية. هناك سابقة الربيع العربي حينما كانت الزيادة في أسعار الحبوب الأمريكية أحد الأسباب الثورات وقتها، لكن أعمال شغب الخبز كانت دائمًا السبب الجذري للاضطرابات في الشرق الأوسط. نتذكر احتجاجات 2008- 2009 في مصر على ارتفاع أسعار السلع الأولية، التي سببها بشكل أساسي الحبوب، وحتى في وقت سابق في السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات. هذا العنصر يمكن أن يكون مزعزعًا للغاية، خاصة إذا كانت القيادات العربية غير قادرة على معالجة القضية بطريقة شاملة، أي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي”.

يبدو أن دولة واحدة على وجه الخصوص معرضة أكثر من غيرها للأزمة الروسية الأوكرانية: مصر، بلد الأهرامات ليس فقط أحد المستوردين الرئيسيين للحبوب في العالم، ولكنه أيضًا مركز للإمدادات للدول الأخرى. في الوقت الحالي، وفقًا لبيانات حكومية، سيكون لدى مصر مخزون من الحبوب لمدة 3 إلى 5 أشهر، مما سيمكن جزئيًا من مقاومة توقف الإمدادات. ومع ذلك، لا تزال هناك مشاكل طويلة الأجل واستحالة زيادة المخزونات ما لم تفرق بين وارداتها. وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، توفر روسيا وأوكرانيا 69.4٪ و10.7٪ من واردات مصر من القمح على التوالي.

وأوضح دينتيشي “مصر هي مركز لفرز الحبوب إلى دول أخرى في المنطقة، لكنها تواجه الجفاف لأن البحر الأسود مغلق: لا يمكن الدخول أو الخروج بسبب الحرب. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا مسألة إيقاف الإمدادات في ماريوبول وأوديسا وفي مختلف الموانئ الأوكرانية”.

تونس أيضا معرضة لخطر التأثر بشكل خاص. وبحسب صحيفة “لابريس” التونسية، فقد حددت الحكومة التونسية، في ميزانية 2022، سعر البرميل عند 75 دولارًا، وهو رقم مفرط في التفاؤل بالنظر إلى التطورات الأخيرة التي جعلت السعر يقفز فوق 100 دولار للبرميل.

وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندلي، لصحيفة “حكايك اون لاين”، إن “الحرب في أوكرانيا سيكون لها تداعيات سلبية مباشرة على تونس، من حيث أسعار النفط والسلع، وخاصة القمح، في وقت يمر فيه البلد بفترة معاناة مالية كبيرة. سيؤدي ذلك إلى زيادة تكاليف واردات القمح للبلد، وبالتالي، في إنفاق الدولة للحفاظ على الدعم، علاوة على ذلك في وقت تجري فيه مفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

وقال المدير العام للمرصد الزراعي التونسي، حميد الدالي، إن البلاد تستورد نحو نصف احتياجاتها من القمح من روسيا وأوكرانيا، لكنها اشترت كميات كافية حتى الصيف ولن تضطر لمواجهة ذلك النقص حتى موسم الحصاد. وأضاف أنه بهذه المشتريات، ستكون مخزونات الحبوب في البلاد كافية “حتى يونيو”.

ووفقا لدينتيشي، توفر أوكرانيا وروسيا معًا ما متوسطه 50 في المائة من الاحتياجات الغذائية الداخلية للشرق الأوسط. وأضاف “إنه كثير. قد يكون لأي تطور في الإطار الأوكراني تداعيات على الأمن الغذائي. يمر ما يقرب من 26 في المائة من حركة الحبوب العالمية عبر البحر الأسود: روسيا هي أكبر مصدر في العالم وأوكرانيا في المرتبة الخامسة. يتم توجيه كل هذه الحركة تقريبًا نحو مصر وتركيا، اللتين تستوعبان الجزء الأكبر من الإنتاج. وتورد أوكرانيا وروسيا على وجه الخصوص 80٪ من واردات مصر، و74٪ من واردات تركيا، و40٪ من واردات لبنان، و20٪ من واردات اليمن، و40٪ من الواردات من ليبيا. هذا النوع من القيمة في حد ذاته مزعزع للاستقرار “.

العديد من الدول العربية غير مستقرة داخليًا بالفعل، هناك حرب في اليمن، وفي ليبيا لا يزال هناك مرتزقة روس من مجموعة فاغنر، ولبنان دولة متعثرة. وحذر “ربما يكون الخطر المخيف بحدوث موجات ربيع عربي جديدة مبالغة من حيث الظاهرة، فالوضع متقلب للغاية بحيث لا يمكن التنبؤ بمثل هذا الأمر، لكن من الواضح أن نوع التأثير على المدى الطويل يمكن أن يكون مقلقًا، حتى فيما يتعلق بالحوكمة. نحن نخاطر بوجود حالات من عدم الاستقرار الشديد على مستوى الشرق الأوسط الداخلي.”

وأوضح أن “الشرق الأوسط منخرط عن كثب ويتعرض لجميع مخاطر هذه الأزمة، أكثر من أوروبا نفسها. يجب أن تكون حكومات المنطقة حريصة جدًا على توازن موقفها تجاه روسيا والولايات المتحدة: إنه وضع غير مريح للغاية”.

من جانبه، سلط كولومبو الضوء على عنصر حاسم آخر: التضخم المرتفع والانخفاض التدريجي لقيمة العملات الوطنية، قائلا “كان سعر القمح والمواد الغذائية الأخرى بشكل عام قد ارتفع بالفعل قبل فترة طويلة من الصراع: قبل بضعة أشهر كانت الأسعار قد وصلت بالفعل إلى مستوى فترة الربيع العربي، علاوة على ذلك في فترة تضخم في جميع أنحاء العالم وفي الشرق الأوسط مثير للغاية. ففي لبنان، على سبيل المثال، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأرقام ثلاثية (أكثر من 350 في المائة)”.

واختتم كولومبو قائلا “كل ما يتم استيراده يكلف أكثر بكثير، لا سيما في البلدان المستوردة للنفط التي ليس لديها وسيلة لإبقاء الأسعار منخفضة. علاوة على ذلك، لطالما اتبعت دول المنطقة سياسة دعم المواد الغذائية، لمحاربة الفقر وأيضًا لأسباب التوافق الداخلي. إنه وضع خطير للغاية يمكن أن يؤدي إلى عدم استقرار كبير في المنطقة ويولد حتى احتجاجات كبيرة جدًا في السنوات القادمة”.

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